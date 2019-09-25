Палата представителей США изучит необходимость запуска процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата официально приступает к изучению вопроса, надо ли начинать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Делая это заявление, госпожа Пелоси сказала: «Никто не может быть выше закона». «Президент обязан нести ответственность»,— приводит AP ее слова.

Демократы добиваются импичмента господина Трампа за то, что в ходе телефонной беседы тот якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя предоставить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. По информации СМИ, американский лидер призывал своего коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына господина Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

После возникшего вокруг его разговора с господином Зеленским ажиотажа Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки беседы. По его словам, это должно произойти 25 сентября.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».