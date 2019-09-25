«Импичмент позволит держать президента Трампа под прицелом»

Вчера в США произошло историческое событие: спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале официальных слушаний по импичменту президента Трампа. Формально процедура будет запущена в случае, если за импичмент проголосует абсолютное большинство членов нижней палаты Конгресса. Если это произойдет (шансы велики — большинство там принадлежит демократам), это станет четвертой инициацией процедуры импичмента президента США за всю их историю.

До сих пор ни одна из этих попыток не была доведена до конца. В первый и третий раз (против Эндрю Джонсона в 1868 году и против Билла Клинтона в 1998 году) не удалось набрать необходимые для отстранения президента две трети голосов сенаторов, что крайне затруднительно в силу двухпартийности американской политической системы. Ситуации, когда одна из партий обладает значительным перевесом голосов в Конгрессе и тем более в Сенате, практически не случаются, особенно в условиях жесткой поляризации политической системы США последних лет. Во второй же раз президент Ричард Никсон не стал дожидаться губительного для себя исхода голосования Сената (шансы обвинительного приговора тогда были действительно велики из-за Уотергейтского скандала) и ушел в отставку после запуска процедуры импичмента Палатой представителей.

Нынешняя попытка, если она произойдет, скорее всего, тоже закончится провалом.

Большинство в Сенате принадлежит республиканцам, а рейтинг Дональда Трампа среди республиканских избирателей на сегодняшний день свыше 90%, что не позволит кому-то из республиканских сенаторов проголосовать против президента. Двух третей голосов в любом случае не набрать. Не говоря уже о том, что по степени серьезности обвинения Дональду Трампу (злоупотребление властью ради личных целей: якобы он оказывал давление на президента Украины Зеленского и манипулировал военной помощью Киеву, добиваясь от того компромата на вероятного соперника по выборам 2020 года бывшего вице-президента Джозефа Байдена) несопоставимо слабее тех, что были предъявлены Биллу Клинтону (ложь на суде и препятствование правосудию). Более того, демократы запустили слушания по импичменту даже до публикации стенограммы того самого телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором президент США якобы требует от украинского коллеги возобновить расследование в отношении газовой компании Burisma, в совет директоров которой с 2014 по 2019 год входил сын Джозефа Байдена Хантер и где получал зарплату $50 тыс. в месяц. Ситуация напоминает фарс.

Спрашивается: зачем демократы инициируют заведомо провальную процедуру?

Ведь даже если бы они контролировали Сенат, получить две трети голосов, тем более при нынешней поддержке Трампа республиканскими избирателями, было бы в любом случае невозможно. Ответ: кампания к президентским выборам 2020 года, которая с каждым днем становится все более и более грязной. Демократы явно действуют по принципу «главное не победа, а участие» и рассматривают процедуру импичмента как способ ослабления политических позиций Трампа в преддверии выборов. Тем более что расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года завершено и «сговор» Трампа с Кремлем не доказан. Импичмент же снова позволит держать президента под прицелом как минимум несколько месяцев.

Начнутся слушания — сначала на уровне юридического комитета, потом всего состава Палаты представителей. На них в мельчайших деталях будут рассматриваться не только якобы давление Трампа на главу дружественной США Украины в личных политических целях, но и другие «преступления». Наверняка будет снова поставлен вопрос о препятствовании Трампом правосудию в ходе расследования Russiagate — напомним, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер открытым текстом заявил весной текущего года, что не предъявил ему обвинение по этому пункту только потому, что правила Минюста (но не Конгресса) запрещают предъявлять их действующему президенту.

Все эти слушания будут привлекать большое внимание СМИ и станут главной темой на протяжении всей процедуры импичмента.

Одним словом, в течение нескольких месяцев американцам будут ежедневно внушать с высоких трибун Капитолия, что Трамп — преступник, лжец и угроза национальной безопасности США.

Это может продолжаться сколь угодно долго: процедура импичмента Билла Клинтона длилась четыре месяца (с ноября 1998-го по январь 1999-го). При этом считается, что именно она, несмотря на оправдательное голосование Сената, отняла победу на выборах 2000 года у тогдашнего вице-президента и кандидата от Демократической партии Альберта Гора. Видимо, демократы увидели шанс для реванша.

Президент США Дональд Трамп Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Во многом это акт отчаяния: демократы понимают, что победить Трампа будет очень непросто (американская экономика динамично растет, и за него подавляющее большинство республиканских избирателей), и искусственно раздувают информационную бурю о его якобы преступлениях. Кроме того, импичмент — это попытка перейти в контратаку по весьма скользкому для демократов делу об украинских доходах Байдена-младшего и причастности Байдена-старшего к увольнению в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, начавшего расследование в отношении Burisma. Причем бывший вице-президент сам публично заявил в прошлом году, что добился этой отставки, угрожая приостановкой американской финансовой помощи Украине. Чем не злоупотребление властью? Не зря за это дело так ухватился опытный республиканский политик бывший мэр Нью-Йорка (а сейчас личный адвокат Трампа) Рудольф Джулиани.

При этом победа в 2020 году демократам жизненно необходима. Вторая победа Трампа станет не только еще более глубоким кризисом Демократической партии, не оправившейся от фиаско 2016 года, но и, по сути, смертным приговором традиционной политической элите и истеблишменту США в целом. Прошлую его победу объясняли «российским вмешательством». В случае второй придется признать потерю поддержки со стороны народа. Именно поэтому данная кампания, скорее всего, станет самой грязной и жестокой за всю недавнюю историю США. В ее топку будет брошено очень многое. В том числе Украина, ставшая, по сути, разменной монетой американской внутренней политики.

Поможет ли запуск процедуры импичмента демократам или нет, станет ясно позднее. Пока же можно с большой вероятностью говорить о том, что первой серьезной жертвой начавшегося в США «Укргейта» станет сама Украина.

Действия как Трампа, так и его оппонентов в Конгрессе наглядно показывают, что она интересует их только как инструмент сведения внутриполитических счетов, причем в обе стороны сразу.

Это положение заведомо проигрышное, а учитывая положение Украины как клиента США — даже опасное. Обе стороны конфликта отныне будут рассматривать ее как раздражитель. Особенно Трамп, который именно с Украиной будет ассоциировать процедуру импичмента. А ведь он будет оставаться президентом США еще минимум полтора года и вполне может быть переизбран на второй срок. С другой стороны, попытки подыграть Трампу разгневают демократов и Байдена, который тоже может стать президентом США с 2021 года и на словах более привержен долгосрочной поддержке Украины, чем Трамп. Одним словом, став клиентом Вашингтона, Киев в ближайшие полтора года рискует в полной мере испытать на себе справедливость пословицы «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»