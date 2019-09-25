Архивы открываются без справки о реабилитации

В Санкт-Петербурге суд обязал МВД ознакомить племянника репрессированного в 1937 году с его архивным уголовным делом. Это первое судебное решение, вынесенное после того, как Верховный суд РФ признал летом этого года незаконным отказ ведомства в предоставлении доступа к делам репрессированных во время Большого террора, но не реабилитированных граждан. Адвокаты отмечают, что к ним поступают обращения от других россиян, желающих ознакомиться с делами своих родственников, ставших жертвами репрессий.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ информационного центра ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ознакомить петербуржца Владимира Крылова с материалами архивного уголовного дела его дяди Владимира Хромеева, расстрелянного по решению особой тройки НКВД 24 ноября 1937 года. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель правозащитной группы «Команда 29», которая представляла интересы господина Крылова. Господин Крылов с 2013 года занимался восстановлением своей семейной истории и выяснил, что его дядя в апреле 1937-го был приговорен к восьми годам лишения свободы за хулиганские действия и сопротивление властям. Он был отправлен в Лодейнопольское лаготделение, но осенью два раза сбегал оттуда. За побег по действующему тогда законодательству давали максимум три дополнительных года лишения свободы, но 30 июля 1937 года был принят приказ народного комиссара внутренних дел СССР №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», запустивший Большой террор. В итоге особая тройка УНКВД Ленинградской области приговорила заключенного к расстрелу. Господин Крылов потребовал через суд отменить приговор о высшей мере наказания и реабилитировать родственника. На суде прокурор признал перегиб и поддержал иск в этом пункте, но выступил против реабилитации, подчеркнув, что в деле нет политического мотива (см. “Ъ” от 3 мая 2018 года). В итоге Ленинградский областной суд заменил расстрел, выполненный в начале прошлого века, на год лишения свободы и отказал в реабилитации.

Основное дело о хулиганстве господин Крылов не смог найти в архивах, но на суде МВД предоставило материалы дела о побеге и расстреле. «После суда мы попытались ознакомиться с ним. В МВД нам отказали на основании того, что Хромеев не реабилитирован»,— пояснила “Ъ” адвокат Дарьяна Грязнова, представлявшая в суде интересы господина Крылова. Тогда было решено снова обратиться в суд с иском к информационному центру ГУ МВД. «Вчера мы выиграли суд»,— добавила госпожа Грязнова. Она подчеркнула, что ознакомление с материалами дела о побеге позволит в дальнейшем обжаловать в Верховном суде РФ отказ в реабилитации Владимира Хромеева. У господина Крылова есть заключение историка научно-информационного центра «Мемориал» Александра Даниэля, который отмечает, что беглеца расстреляли в порядке исполнения приказа №00447, а это является признаком политической репрессии. Впрочем, Ленинградский областной суд не стал приобщать это заключение к материалам дела.

Напомним, до сих пор суды и ведомства всегда отказывали гражданам в ознакомлении с делами их репрессированных родственников, ссылаясь на отсутствие решения о реабилитации. Иск господина Крылова стал вторым, по которому принято положительное решение. «В июле этого года мы совместно с правозащитным центром "Мемориал" добились победы в Верховном суде РФ по делу Георгия Шахета. Тогда суд впервые признал неправомерным отказ ознакомить родственников с материалами архивного дела нереабилитированных жертв репрессий,— прокомментировал господин Павлов.— Сегодняшняя победа — логичное продолжение. Мы увидели, как суды реагируют на приобщение к материалам дела решения Верховного суда, и можем смело надеяться, что сейчас многим при помощи этого решения удастся наконец добиться доступа к материалам дел родных, которые не были реабилитированы».

Георгий Шахет смог добиться от МВД доступа к делу своего деда, расстрелянного в 1933 году за хищение кирпичей и ящиков со стеклом (см. “Ъ” от 6 июля). «После суда архив МВД по Московской области без проблем выдал материалы Георгию Шахету, он с ними знакомится»,— рассказала “Ъ” юрист «Мемориала» Марина Агальцова. Сейчас и в «Команду 29», и в «Мемориал» обращаются россияне, которые также хотят получить дела нереабилитированных родных. «Обращения к нам идут, есть дела на уровне кассации. Но пока это иски к МВД»,— отметила госпожа Агальцова, добавив, что в их планах добиться решения суда, аналогичного делу господина Шахета, но по иску к ФСБ РФ.

По данным исследователей «Мемориала», количество репрессированных в СССР может достигать 12 млн человек, из них известны имена чуть больше четверти. В 2006 году Генпрокуратура РФ заявила, что с января 1992 года в рамках закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» были пересмотрены уголовные дела в отношении свыше 1,24 млн человек. Более 775 тыс. человек реабилитированы. По статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, за последние десять лет рассмотрено 673 дела, из них решения о реабилитации вынесены по 520 делам в отношении 696 человек. Больше всего отказов в реабилитации (свыше двадцати в год) было в 2012, 2013 и 2017 годах.

Анастасия Курилова