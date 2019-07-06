Родственникам реабилитировали архивы

Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован. ВС позволил Георгию Шахету, дед которого расстрелян в 1933 году, ознакомиться с уголовным делом родственника. Отметим, с 1992 года было отказано в реабилитации почти миллиону человек. Эксперты считают, что решение суда поможет их родным получить архивную информацию.

В пятницу Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Москвы Георгия Шахета. ГУ МВД по Московской области ранее не позволило господину Шахету ознакомиться с делом его деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году по решению тройки НКВД за хищение госимущества — стройматериала для строительства мостов. Полицейские сослались на п. 5 совместного приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352, где сказано, что обратившимся за материалами дел по нереабилитированным гражданам «выдаются справки о результатах пересмотра».

Георгий Шахет с 2017 года пытался получить материалы дела своего деда Павла Заботина, после того как обнаружил его имя в списках жертв репрессий на сайте «Мемориала». Там было сказано, что Павла Заботина арестовали в конце 1932 года и расстреляли через две недели. Господин Шахет обратился с запросом в Центральный архив ФСБ России, откуда его направили в Информационный центр ГУ МВД по Московской области. Дважды оттуда приходил ответ, что дело отсутствует. В третий раз его все-таки нашли. В ознакомлении с делом Георгию Шахету отказали по причине того, что осужденный не был реабилитирован (дед был осужден по общеуголовной, а не политической статье).

Георгий Шахет в апреле 2018 года обжаловал отказ полицейского ведомства в Головинском районном суде Москвы, но иск не удовлетворили, как и последовавшую апелляцию в Мосгорсуд. Юристы правозащитной группы «Команда 29» и правозащитного центра «Мемориал», представлявшие истца в Верховном суде, пояснили, что приказ, на который ссылались в полиции, не относится к делу Павла Заботина. По словам защиты, документы на деда истца, хранившиеся в ФСБ, были засекречены по ФЗ «О гостайне» на 30 лет, а потом переданы в архив МВД, на который распространяется ФЗ «Об архивном деле». Этот закон позволяет получить доступ к документам через 75 лет после их создания. «Срок уже истек»,— заявила юрист «Мемориала» Марина Агальцова.

Юрист «Команды 29» Анна Фомина отметила, что, по данным МВД, в России с 1992 года было отказано в реабилитации почти миллиону человек: «Их родственники лишены возможности ознакомиться с материалами уголовных дел. Но как добиться реабилитации, если нет доступа к его уголовному делу?» Госпожа Агальцова подчеркнула, что приговор в отношении Павла Заботина вынесла тройка НКВД. «Но это внесудебный орган»,— пояснила юрист.

«Мы полагаем, что решение Головинского суда подлежит отмене, а дело направлено на пересмотр»,— неожиданно вчера заявил в суде представитель ГУ МВД по Московской области Андрей Костин. По словам господина Костина, его коллеги неправильно определили обстоятельства дела: «Они сослались на приказ, который не подлежит в данном случае к применению».

Однако ВС РФ пошел дальше и полностью удовлетворил иск господина Шахета. «Решение суда первой инстанции и апелляционного суда отменить. Заявление Шахета удовлетворить, возложить на ГУ МВД по Московской области обязанность ознакомить заявителя с материалами архивного дела»,— огласил решение председатель судебной коллегии Игорь Зинченко.

Госпожа Фомина называет случай Георгия Шахета прецедентом. Она надеется, что после этого станет возможным успешное обжалование других решений по подобным делам.

Полина Ячменникова