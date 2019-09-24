Виновную в гибели пчел в Удмуртии компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей

Малопургинский райсуд признал ООО «Восток-Агро» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил), которое привело к гибели пчел. Директор компании не отрицал вину на судебном заседании. Виновному лицу назначили штраф в размере 10 тыс. руб., сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что с 15 по 30 июня 2019 года ООО «Восток-Агро» применяло на собственных полях агрохимикаты, представляющие опасность для пчел. При этом организация не уведомила об этом владельцев пасек, не предоставила информацию о применяемых ядохимикатах, времени и способах обработки, времени изоляции пчел, а также не установила знаки безопасности при работе с химикатами.

Напомним, ранее в Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел. В качестве предполагаемой причины называлась обработка ядохимикатами полей рапса. Владельцы пасек говорили, что обработка рапса проводилась без предупреждения. По словам главы минсельхоза региона Ольги Абрамовой, нет системы и единиц измерения, благодаря которым можно понять, насколько серьезен ущерб. Региональное управление Россельхознадзора проверило 13 образцов меда из различных районов Удмуртии. Экспертиза не обнаружила в пробах меда опасные или запрещенные для человека вещества.