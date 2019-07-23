Пчелы рапс попутали

Пасечники Удмуртии не могут предоставить точные данные по произошедшей в этом году массовой гибели пчел. По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, нет системы и единиц измерения, благодаря которым можно понять, насколько серьезен ущерб. Основной причиной гибели пчел она назвала неналаженное взаимодействие пасечников и владельцев сельхозугодий, обрабатывавших поля рапса ядохимикатами, которые и привели пчеломору. Эксперты отмечают, что на территории республики лишь треть пасек имеют ветеринарно-санитарные паспорта.
23 июля в минсельхозе Удмуртии прошло совещание по поводу массовой гибелипчел, на которое были приглашены пасечники. Как рассказала заместитель главного государственного ветеринарного инспектора республики Ирина Крылова, по результатам проверки, напавших пчелах и цветоносе обнаружены следы пестицидов, которыми были обработаны растения. На данный момент падеж отмечен в 49 пасеках восьми районов республики: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском.
«На территории региона зарегистрированы 1897 пасек, в которых живут 31768 пчелосемей. На данный момент в управлении зафиксировано 57 обращений о гибели пчел»,— сообщила госпожа Крылова.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, оценить масштаб ущерба очень сложно. «Непонятно, каким именно образом определить процент гибели пчелосемей, какая доля считается значимой, в каких единицах вести подсчет»,— сказала госпожа Абрамова.
Она добавила, что результаты оценки ущерба от гибели пчел в Удмуртии будут известны в течение двух недель. На встрече с журналистами 5 июля министр сообщила о гибели 113 пчелосемей, а ущерб оценивался в 3 млн руб. с учетом неполученной владельцами пасек прибыли.
Представитель главного управления ветеринарии отметила, что на сегодняшний день зарегистрировано 628 ветеринарно-санитарных паспортов пасек в Удмуртии, то есть остальные хозяйства работают без официального подтверждения. «И лишь 220 проводят исследования своих пчел на различные заболевания в течение последних 12 месяцев. Это только 11,5% от общего количества пчел»,— указала госпожа Крылова.
Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики Юрий Волков сообщил, что на четыре юрлица наложены штрафы по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), еще по двум дела находятся в суде и несколько расследований продолжаются. «Чтобы доказать в суде неправомерность действий со стороны владельцев сельскохозяйственных угодий, необходимо предоставить данные лабораторных исследований, которые подтверждают наличие ядохимикатов, как на растениях, так и на зараженном подморе»,— сказал господин Волков.
По мнению госпожи Абрамовой,таких масштабов проблема достигла из-за отсутствия взаимодействия между пасечниками и владельцами сельхозугодий.
«Обработка растений от вредителей шла всегда, это текущий технологический прием, который не нарушает законодательство. Надо научится договариваться и избегать в будущем таких ситуаций», — отметила министр.
Как сообщил владелец пасек и рапсовых полей в Можгинском районе Аркадий Вершинин, на ближайших к его хозяйству территориях были предприняты меры по своевременному предупреждению пчеловодов об обработке полей. «Мы оповестили всех в радиусе 5 км, но тем не менее, 15 самых сильных пчелосемей пропали.Однако это количество не столь велико, как могло бы быть без предупредительных мер»,— отметил господин Вершинин.
Пасечники объяснили, что существуют определенные сложности с вывозом пчел с тех территорий, где ведется обработка сельскохозяйственных культур. Более того, оповещение запаздывает. Минсельхоз Удмуртии готов взять на себя выстраивание взаимодействия между фермерами и пасечниками, однако последние должны будут предоставлять реальную информацию по количеству имеющихся пчел. Кроме того, будет разработан механизм своевременного оповещения по обработке полей любых культур ядохимикатами. Для пасечников также могут предусмотреть компенсации.