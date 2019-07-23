Пчелы рапс попутали Ущерб от массовой гибели пчел не могут подсчитать в Удмуртии

Пасечники Удмуртии не могут предоставить точные данные по произошедшей в этом году массовой гибели пчел. По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, нет системы и единиц измерения, благодаря которым можно понять, насколько серьезен ущерб. Основной причиной гибели пчел она назвала неналаженное взаимодействие пасечников и владельцев сельхозугодий, обрабатывавших поля рапса ядохимикатами, которые и привели пчеломору. Эксперты отмечают, что на территории республики лишь треть пасек имеют ветеринарно-санитарные паспорта.

23 июля в минсельхозе Удмуртии прошло совещание по поводу массовой гибелипчел, на которое были приглашены пасечники. Как рассказала заместитель главного государственного ветеринарного инспектора республики Ирина Крылова, по результатам проверки, напавших пчелах и цветоносе обнаружены следы пестицидов, которыми были обработаны растения. На данный момент падеж отмечен в 49 пасеках восьми районов республики: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском.

«На территории региона зарегистрированы 1897 пасек, в которых живут 31768 пчелосемей. На данный момент в управлении зафиксировано 57 обращений о гибели пчел»,— сообщила госпожа Крылова.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, оценить масштаб ущерба очень сложно. «Непонятно, каким именно образом определить процент гибели пчелосемей, какая доля считается значимой, в каких единицах вести подсчет»,— сказала госпожа Абрамова.

Она добавила, что результаты оценки ущерба от гибели пчел в Удмуртии будут известны в течение двух недель. На встрече с журналистами 5 июля министр сообщила о гибели 113 пчелосемей, а ущерб оценивался в 3 млн руб. с учетом неполученной владельцами пасек прибыли.

Представитель главного управления ветеринарии отметила, что на сегодняшний день зарегистрировано 628 ветеринарно-санитарных паспортов пасек в Удмуртии, то есть остальные хозяйства работают без официального подтверждения. «И лишь 220 проводят исследования своих пчел на различные заболевания в течение последних 12 месяцев. Это только 11,5% от общего количества пчел»,— указала госпожа Крылова.

По ее словам, компенсация ущерба гибели пчел, при условии подтверждения их заражения из-за неправильной обработки полей ядохимикатами, происходит через суды. Пасеки, не имеющие паспортов, не смогут выиграть такие дела.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики Юрий Волков сообщил, что на четыре юрлица наложены штрафы по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), еще по двум дела находятся в суде и несколько расследований продолжаются. «Чтобы доказать в суде неправомерность действий со стороны владельцев сельскохозяйственных угодий, необходимо предоставить данные лабораторных исследований, которые подтверждают наличие ядохимикатов, как на растениях, так и на зараженном подморе»,— сказал господин Волков.

По мнению госпожи Абрамовой,таких масштабов проблема достигла из-за отсутствия взаимодействия между пасечниками и владельцами сельхозугодий.

«Обработка растений от вредителей шла всегда, это текущий технологический прием, который не нарушает законодательство. Надо научится договариваться и избегать в будущем таких ситуаций», — отметила министр.

Как сообщил владелец пасек и рапсовых полей в Можгинском районе Аркадий Вершинин, на ближайших к его хозяйству территориях были предприняты меры по своевременному предупреждению пчеловодов об обработке полей. «Мы оповестили всех в радиусе 5 км, но тем не менее, 15 самых сильных пчелосемей пропали.Однако это количество не столь велико, как могло бы быть без предупредительных мер»,— отметил господин Вершинин.

Пасечники объяснили, что существуют определенные сложности с вывозом пчел с тех территорий, где ведется обработка сельскохозяйственных культур. Более того, оповещение запаздывает. Минсельхоз Удмуртии готов взять на себя выстраивание взаимодействия между фермерами и пасечниками, однако последние должны будут предоставлять реальную информацию по количеству имеющихся пчел. Кроме того, будет разработан механизм своевременного оповещения по обработке полей любых культур ядохимикатами. Для пасечников также могут предусмотреть компенсации.

Юлия Вахрушева