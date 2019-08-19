Россельхознадзор проверил качество и безопасность меда в Удмуртии

Региональное управление Россельхознадзора проверило 13 образцов меда из различных районов Удмуртии и торговых точек Ижевска на показатели безопасности и качества. Мониторинг проводился с 1 января по 1 августа 2019 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Исследования проводились в аккредитованных учреждениях, подведомственных Россельхознадзору. Экспертиза не обнаружила в пробах меда опасные или запрещенные для человека вещества.

Напомним, ранее в Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел. С данной проблемой столкнулись семь районов республики. В качестве предполагаемой причины называлась обработка ядохимикатами полей рапса. Владельцы пасек говорили, что обработка рапса проводилась без предупреждения. По словам главы минсельхоза региона Ольги Абрамовой, нет системы и единиц измерения, благодаря которым можно понять, насколько серьезен ущерб.