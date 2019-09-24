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Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться

Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан. Об этом рассказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн со ссылкой на письмо замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева. Господин Хинштейн отметил, что «дьявол, как всегда, в деталях», и ведомство совместно с депутатами дорабатывает проект, чтобы при внесении в нижнюю палату парламента он был согласован.

«Аналогичный ответ мы получили также от заместителя директора — статс-секретаря Олега Плохого»,— сказал господин Хинштейн. Парламентарий выразил надежду, что законопроект будет доработан и внесен в Госдуму не позднее конца октября.

Проектом закона предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину и при реализации ими ряда полномочий. По мнению депутатов, когда бойцы Росгвардии выполняют функции, схожие с полицией, а гражданам сложно их распознать, они должны представляться. Однако среди 31-го полномочия ведомства есть те, при которых сотрудники никак не могут представляться и предъявлять удостоверения, к примеру при пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях, считает господин Хинштейн.

Ранее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, согласно которому на форме сотрудников Росгвардии должны обязательно быть хорошо различимые идентификационные номера при несении ими службы в общественных местах. Тогда же Александр Хинштейн анонсировал разработку законопроекта, обязывающего росгвардейцев представляться. 10 сентября Росгвардия в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах, предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах.

Работа над законопроектами началась на фоне претензий граждан к действиям силовиков на акциях протеста, которые проходили в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях, подали 22 заявления об избиении сотрудниками полиции. Широкое обсуждение также вызвало дело актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейцу (ч. 2 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 3 августа. Сейчас господин Устинов отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, защита актера считает, что он с большой вероятностью будет оправдан.

Подробнее о деле Павла Устинова читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».

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