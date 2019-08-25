В Госдуму внесен законопроект, обязывающий росгвардейцев носить отличительные номера

В Госудуму внесен законопроект, согласно которому на форме сотрудников Росгвардии должны обязательно быть хорошо различимые идентификационные номера при несении им службы в общественных местах. Автор инициативы — сенатор Владимир Лукин. На момент публикации новости «Коммерсанту» не удалось ознакомиться с документом, поскольку на сервере велись технические работы. Цитаты из документа приводятся по агентству ТАСС.

По мнению господина Лукина, ношение специального знака полицией «дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола». Однако он добавил, что введенный для них нагрудной знак «оказался неудачным решением» из-за мелкого шрифта и блестящей поверхности. Как следует из сообщения информагентства, отличительные номера полиции по законопроекту должны стать более различимыми.

«С учетом схожих задач, принципов и форм деятельности сотрудников полиции и военнослужащих войск национальной гвардии, к ним должны предъявляться одинаковые повышенные требования при выполнении служебных обязанностей»,— отметил автор законопроекта.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве изучат законопроект, в том числе «насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности» (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что инициативу рассмотрят, а осенью члены комитета внесут свой законопроект, по которому сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться по требованию граждан.