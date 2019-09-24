Трамп не видит необходимости в посредничестве Франции в отношениях США с Ираном

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для решения проблем двух стран. Также он отметил, что не планирует никаких встреч на ближайшей неделе с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Он (Макрон.— “Ъ”) мой друг, но мы не ищем посредников», — заявил господин Трамп журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН (цитата по Reuters). Он отметил, что в случае возникновения желания начать переговоры, Иран «знает, кому звонить».

Господин Макрон не в первый раз предлагает США выступить посредником в конфликте с Ираном. В начале сентября президент Франции призвал господина Роухани соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки. Позже на полях G7 господин Макрон, по данным источников Bloomberg, представил президенту США свой план по возвращению Ирана к СВДП. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции «обречена на провал», однако европейские дипломаты поддержали господина Макрона.

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