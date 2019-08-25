Bloomberg: Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать нефть

Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G7 представил президенту США Дональду Трампу свой план по возвращению Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Господин Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из них, французский президент хочет пойти на уступки Ирану, чтобы тот помог снизить напряженность в Персидском заливе, а также вернулся к переговорам по поводу региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда истечет срок действия СВПД. Свою идею Эмманюэль Макрон уже обсудил с главой иранского МИДа Джавадом Зарифом, уточняет агентство. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции «обречена на провал».

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.