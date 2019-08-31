СМИ: дипломаты ЕС поддержали предложение Франции разрешить Ирану продавать нефть

Европейские дипломаты поддержали президента Франции Эмманюэля Макрона, предложившего разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть. В обмен на это, по задумке Парижа, Тегеран должен вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Какие именно страны Европы поддержали эту идею, неизвестно.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, предварительный вариант соглашения с Ираном позволит ему продавать не менее 700 тыс. баррелей нефти ежедневно. Это более чем вдвое превышает его текущий объем экспорта. Помимо этого планируется выделить Ирану кредитную линию на сумму около $15 млрд, чтобы он мог использовать твердую валюту для обхода введенных против него санкций США.

Газета пишет, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал предложение Эмманюэля Макрона «продуктивным». Как ожидается, иранские чиновники в ближайшее время посетят Францию, чтобы продолжить работу по условиям соглашения.

Как уточняет WSJ, пока не ясно, как к инициативе Франции относятся США. Высокопоставленный представитель администрации американского президента Дональда Трампа заявил, что европейцы «отчаянно пытаются спасти ужасную сделку (СВПД.— “Ъ”)». «Президент ясно дал понять: Иран не получит ощутимых экономических выгод от Соединенных Штатов за возвращение к совершенно неадекватному соглашению»,— утверждает чиновник.

В Белом доме США и Госдепартаменте пока никак не прокомментировали информацию.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.