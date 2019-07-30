Иранский атом сдерживают впятером

Иран нанес дипломатическую пощечину США, отвергнув предложение госсекретаря США Майка Помпео приехать в Тегеран и «поговорить с иранским народом». Зато иранские власти пригласили к себе нового британского премьера Бориса Джонсона — несмотря на захват в Ормузском проливе британского танкера и «войну нервов» между Лондоном и Тегераном. Этот инцидент не помешал и участию Лондона во встрече «пятерки» мировых держав, подписавших ядерное соглашение с Ираном. Встреча состоялась в воскресенье в Вене, и кроме британцев на нее приехали представители Германии, Франции, России и Китая. «Пятерка» рассчитывает спасти «ядерную сделку», предотвратив выход из нее Ирана, угрожающего вслед за США отказаться от нее уже в сентябре.

О нежелании видеть в Тегеране госсекретаря США Майка Помпео, заявившего о готовности посетить иранскую столицу, сообщил вчера официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Назвав предложение главы американской дипломатии выступить по иранскому телевидению частью продолжающейся психологической войны, иранский дипломат напомнил, что иранские журналисты не раз пытались взять интервью у Майка Помпео, однако получали отказ, и вообще в Тегеране не верят в его искренность.

Что касается диалога с Вашингтоном, то после одностороннего выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и введения жестких экономических санкций против Исламской Республики иранская сторона будет готова вести его только в том случае, если в нем появится практический смысл.

В интервью CNN глава МИД Ирана Джавад Зариф сформулировал это предельно четко: любые переговоры о заключении нового ядерного соглашения, на которые рассчитывают в Белом доме, невозможны. Вместо пересмотра условий сделки Тегеран призывает США вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который предыдущая администрация в Белом доме согласовала с Ираном в июле 2015 года на переговорах в Вене вместе с пятью мировыми державами — Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем.

«Я недавно предложил поехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранским народом. Но режим не принял мое предложение»,— прокомментировал господин Помпео в Twitter заявление его иранского коллеги.

Весьма символично, что, демонстративно отказавшись от диалога с США, Тегеран при этом готов говорить с их ближайшим евроатлантическим союзником — Великобританией, которая, в отличие от Вашингтона, из СВПД не вышла. В Тегеране считают такой диалог необходимым, несмотря на задержание сторожевыми кораблями Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, который вместе с командой из 23 человек был отконвоирован в порт Бендер-Аббас и находится там с 19 июля.

Страсти еще больше накалились после того, как британский эсминец Duncan в минувшее воскресенье вошел в Персидский залив «для защиты судоходства и обеспечения безопасности прохождения в этом районе британских танкеров».

«Война нервов» между Лондоном и Тегераном не помешала иранскому руководству обратиться к новому британскому премьеру Борису Джонсону, сменившему Терезу Мэй в прошлую среду, с предложением посетить столицу Исламской Республики и начать переговоры по урегулированию нынешнего кризиса в отношениях двух государств. Иранская сторона дает понять, что в отличие от Майка Помпео, Бориса Джонсона в Тегеране ждут с нетерпением.

«Хочу поздравить вас с избранием премьер-министром Соединенного Королевства. Надеюсь, что ваше знакомство с отношениями Ирана и Британии и ваш визит в Тегеран во многом поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития отношений между двумя странами»,— говорится в послании Борису Джонсону иранского президента Хасана Роухани.

Острые разногласия по вопросам безопасности судоходства не помешали участию Лондона в новой встрече «пятерки» мировых держав, которые вместе с США четыре года назад подписали в австрийской столице ядерное соглашение.

В минувшее воскресенье уже без участия представителей США высокопоставленные дипломаты Великобритании, Германии, Франции, России и Китая провели в австрийской столице решающий мозговой штурм по вопросу о том, как спасти ядерную сделку с Ираном, учитывая анонсированное решение Тегерана отказаться от ее выполнения вслед за Вашингтоном.

Ближайшие полтора месяца определят, удастся ли «пятерке» не допустить размораживания иранских ядерных программ, на которое Тегеран может пойти в качестве ответа на действия США. Драматизм ситуации вокруг СВПД описал один из участников венской встречи, замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Контрольной датой будет 4–5 сентября. В привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии "меньшее за меньшее" собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объема выполнения собственных обязательств»,— сообщил журналистам Сергей Рябков. И добавил: «Мы призвали иранцев все-таки воздерживаться от этого и объяснили почему: чем больше осуществляется мер по демонтажу обязательств, пусть даже принятых добровольно, тем выше политическая температура и выше шансы, что у некоторых остающихся участников СВПД могут сдать нервы и они пойдут на обострение».

Первый символический шаг на пути сворачивания своего участия в СВПД Тегеран сделал 8 мая, объявив о прекращении выполнения ряда пунктов сделки, в частности, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. На первом этапе иранская сторона превысила установленный соглашением потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. На втором этапе Иран довел уровень обогащения урана до 4,5% (СВПД устанавливает лимит в 3,67%).

Тем не менее эти шаги не стали некоей «точкой невозврата», прохождение которой будет означать возвращение страны к полномасштабной реализации своих ядерных программ. Учитывая это, одной из неотложных мер, призванных не допустить окончательный выход Тегерана из СВПД, «пятерка» мировых держав считает смягчение негативных последствий экономических санкций США. По их мнению, добиться этого можно, в частности, путем скорейшего задействования в торговых операциях с Тегераном расчетного механизма INSTEX, который пока работает в пилотном режиме.

Участники встречи в Вене договорились активизировать усилия по использованию европейской системы INSTEX для осуществления трансакций третьих стран, не входящих в ЕС, а также трансакций, связанных с поставками иранской нефти.

Кроме того, на встрече в Вене российская сторона потребовала от других партнеров по СВПД активизировать усилия по защите от американских односторонних мер иранских ядерных объектов в Фордо и Араке. По словам Сергея Рябкова, партнеры по СВПД должны «нести коллективную ответственность» за то, чтобы «ограждать эти проекты от американских санкционщиков». «Нужно искать решения, как это сделать даже при наихудшем развитии событий»,— резюмировал российский дипломат.

Сергей Строкань