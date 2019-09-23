Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом при его отказе от «политики ведения войны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился бы на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если бы было такое предложение. Но для этого США должны отказаться от «политики ведения войны».

«Если бы однажды президент США решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении... Я, правда, считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась»,— сказал господин Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что настало время «перестать причинять Венесуэле вред».

Напомним, в начале года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали в США, большинство стран Евросоюза и несколько стран Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и Куба выступают против этого.

В августе господин Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США. Позже президент США уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Дональд Трамп считает, что он допустил ошибки, в том числе по вопросам Венесуэлы.

О попытке переворота и установившемся в стране двоевластии читайте в материалах “Ъ”.

Об увольнении Джона Болтона — в публикации “Ъ” «Отражение советнической угрозы».