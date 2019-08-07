На Николаса Мадуро давят словами и санкциями

Дни правящей верхушки в Венесуэле сочтены, и пришло время задуматься над планом действий после того, как режим падет. Об этом на Международной конференции по Венесуэле, которая прошла вчера в Перу при участии более чем 60 делегаций, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Приблизить смену власти, как утверждают в Вашингтоне, можно посредством санкций: накануне президент Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США. Россия новые санкции раскритиковала, а встречу в Лиме проигнорировала, указав на то, что к участию в ней не были допущены сами венесуэльцы.

На Международную конференцию в поддержку демократии в Венесуэле приехало более 60 делегаций. При этом особое внимание было приковано к Джону Болтону, который вместе с министром торговли Уилбуром Россом представлял на встрече США. «Дни Мадуро сочтены»,— заявил господин Болтон перед началом встречи, имея в виду президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом советник президента США призвал единомышленников задуматься об оказании Венесуэле помощи — как политической, так и экономической — после начала переходного периода. Это и стало ключевой темой вчерашней конференции.

Сам Вашингтон всячески стремится приблизить «последние дни Мадуро».

5 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все имущество правительства Венесуэлы на территории США или находящееся под контролем «любого американского лица» «блокируется и не может быть передано, оплачено, экспортировано, изъято или иным образом обработано». Термин «правительство» трактуется широко — под него подпадают все ведомства, а также госструктуры вроде Центробанка и нефтяной компании PDVSA.

В последний раз в отношении страны Западного полушария США предпринимали подобный шаг в 1988 году — речь шла о противодействии панамскому диктатору Мануэлю Норьеге. Джон Болтон, комментируя в Лиме новые санкции, заявил: «США применяют жесткие меры в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Теперь Венесуэла — часть этого очень эксклюзивного клуба государств-изгоев».

В распространенном вчера заявлении Белого дома говорится: при администрации Дональда Трампа уже было 30 раундов санкций в отношении примерно 200 физических и юридических лиц Венесуэлы. При этом Джон Болтон пообещал, что Вашингтон на достигнутом не остановится. В числе возможных дальнейших шагов — введение морской блокады Венесуэлы. Такой вариант в конце прошлой недели не исключил президент Трамп. Эти планы вызвали гнев Николаса Мадуро, заверившего: «Преступный империализм не справится с Венесуэлой!» Вчера венесуэльский МИД обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме против народа республики».

Поддержали союзников и в Москве, где критикуют американскую политику односторонних санкций. «Что бы ни заявляли США, эти жестокие рестрикции неизбирательного действия бьют прежде всего по наиболее уязвимым слоям населения — пожилым и больным людям, детям. Народ этой страны (Венесуэлы.— “Ъ”) виноват лишь в том, что поддерживает неугодного Вашингтону лидера»,— заявили агентству «РИА Новости» в МИД РФ. И призвали «отказаться от нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров».

Тем временем на конференции в Лиме Джон Болтон призвал власти РФ «не играть по-крупному в проигранном пари». При этом он заверил, что Москва осталась в явном меньшинстве,— мировое сообщество, по его словам, выступает за «усиление давления и ускорение мирного перехода власти к единственному законному государственному институту Венесуэлы» — контролируемой оппозицией Национальной ассамблее. Чтобы убедиться в поддержке американской позиции, Джон Болтон провел в Лиме целый ряд двусторонних встреч. Одна из них была с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу. Господин Болтон поблагодарил его за то, что тот прилетел в Лиму в знак «поддержки восстановлению демократии в Венесуэле». Он также назвал Бразилию важнейшим партнером США «в вопросах демократии, свободы и процветания в Западном полушарии и по всему миру», понимая, что без ее поддержки реализовать идею блокады Венесуэлы будет невозможно.

Напомним, что менее двух недель назад с Эрнесту Араужу встречался его российский коллега Сергей Лавров, и на той встрече, проходившей в Рио-де-Жанейро в рамках министерского заседания БРИКС, также поднимался вопрос о ситуации в Венесуэле (см. “Ъ” от 27 июля). Власть президента Николаса Мадуро, говорил тогда Эрнесту Араужу, «поддерживается лишь посредством силы» и приносит венесуэльскому народу лишь «нищету и страдания». По данным “Ъ”, бразильцы собирались даже пригласить в качестве гостя на встречу в Рио-де-Жанейро Хуана Гуайдо, который в январе провозгласил себя президентом и был признан таковым десятками стран. Но Москва выступила резко против этой инициативы.

По итогам заседания БРИКС Сергей Лавров отмечал: «Мы все должны предоставить венесуэльцам возможность договариваться самим между собой. А диктовать извне, о чем им договариваться, контрпродуктивно. Это не доведет ни до чего хорошего». Конференцию в Лиме, на которую руководство Венесуэлы не пригласили, Россия и сочла примером такого вмешательства извне — и отказалась (вместе с такими странами, как Китай, Куба и Турция) участвовать во встрече. В МИД РФ пояснили: «Не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение "проблем демократии" в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством Николаса Мадуро и другими политическими силами. Не уверены, что однодневная встреча с заявленным участием около ста делегаций, придерживающихся разных позиций, в состоянии согласовать меры реальной помощи в нахождении развязок сложных проблем, стоящих перед этой страной». В ведомстве дали понять, что цели конференции не соотносятся с «ключевой задачей — содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии».

Напомним, что в мае в Осло впервые прошли непрямые переговоры между властями Венесуэлы и оппозицией. Прорывных результатов достигнуто не было, но сам факт начала подобного диалога был признан крайне важным. В конце прошлой недели МИД Норвегии сообщил, что стороны переговоров «готовы двигаться вперед в поисках согласованного и конституционного решения» кризиса и ради этого ведут «непрерывный диалог». В свою очередь, президент Мадуро на своей странице в Twitter подтвердил «готовность оставаться за столом переговоров, несмотря на любые обстоятельства» и даже поблагодарил венесуэльскую оппозицию, которая «пока еще продолжает участвовать в политическом диалоге через "механизм Осло"».

Об отказе от контактов оппозиционеры действительно не говорят. Однако они, как и их сторонники за рубежом, уверены, что смена власти в Венесуэле становится ближе с каждым днем. «Наша борьба продвигается в рамках всех возможных международных сценариев,— заявил накануне Хуан Гуайдо, упомянув в связи с этим конференцию в Лиме.— У нас есть поддержка, мы продолжаем ее расширять и в итоге добьемся изменений!»

Павел Тарасенко