«Интурист» работает в плановом режиме на фоне ухода с рынка Thomas Cook

Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не скажется на работе контролируемого им туроператора «Интурист», заявил исполнительный директор российской компании Сергей Толчин. Сегодня, 23 сентября, Thomas Cook объявил о ликвидации: компания не сумела найти средства для предотвращения банкротства. Отменено бронирование билетов более чем для 600 тыс. человек по всему миру.

По словам господина Толчина, клиенты «Интуриста» «улетают и возвращаются в обычном режиме». Российская компания юридически независима от Thomas Cook, уточнил исполнительный директор «Интуриста».

«Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности британского Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор “Интурист” является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у “Интуриста” и глобального Thomas Cook также используются разные»,— пояснил Сергей Толчин, которого цитирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира, она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год. Однако за последний год ее акции упали на Лондонской фондовой бирже на 86%, рыночная капитализация составляла $69 млн.

О планах «Интуриста» на 2020 год читайте в публикации “Ъ” «Thomas Cook заселит россиян».