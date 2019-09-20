Thomas Cook заселит россиян

Перешедший под контроль Thomas Cook российский туроператор «Интурист» переориентирует часть клиентов на отели группы. В следующем летнем сезоне компания рассчитывает продать в них до 10% туров на ключевых направлениях. Стратегия позволит привлечь дополнительные средства в испытывающую сложности глобальную компанию, но вряд ли окажется выгодной для самого «Интуриста»: комиссия холдинговых отелей для туроператоров обычно в два-три раза ниже рыночной.

Туроператор «Интурист» в следующем летнем сезоне планирует направить до 10% клиентов на ключевых направлениях в отели, работающие под брендами Thomas Cook. Об этом “Ъ” рассказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. По его словам, речь идет о заполнении российскими туристами гостиниц в Турции, Греции, Болгарии и Испании. В каждом случае план рассчитывается отдельно исходя из потока туристов на направлении, для Турции, к примеру, он составит 60–70 тыс. человек на следующий год, пояснил топ-менеджер. По его словам, в будущем показатель будет увеличиваться. Отели уже адаптируют к приему туристов из России: набирают русскоязычный персонал, вносят коррективы в меню и пр., говорит господин Толчин.

Thomas Cook — старейшая туристическая компания в мире, работает с 1841 года, в существующем виде бизнес был структурирован в 2007 году. По итогам июня 2019 года в портфеле группы находились 200 собственных отелей примерно на 40 тыс. номеров. Согласно собственным оценкам, Thomas Cook занимает лидирующие позиции в качестве оператора курортных отелей в Греции и Турции. В бизнес «Интуриста» группа вошла в 2010 году, первоначально вместе с АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а в конце 2018 года получила контроль. Весной этого года стало известно о намерении Thomas Cook выкупить «Библио-глобус» (см. “Ъ” от 22 марта).

Сергей Толчин называет увеличение доли туристов, которые отдыхают в собственных отелях Thomas Cook, частью глобальной стратегии. «Туроператорам становится сложнее конкурировать с рынком самостоятельных путешествий, нужно предлагать что-то свое»,— объясняет он. В частности, группа планирует делать ставку на отели с различными концепциями отдыха — например, для любителей спорта и здорового образа жизни. По данным Ipsos, доля россиян, предпочитающих самостоятельные путешествия, выросла с 25,3% в 2016 году до 30,7% на июнь 2019 года. Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сомневается, что новые концепции приведут к массовому спросу: «Большинство туристов ориентированы на обычный пляжный отдых, доля аудитории со специальными запросами ничтожно мала».

Сергей Ромашкин связывает желание переориентировать россиян на собственные отели с глобальными финансовыми проблемами Thomas Cook. В четверг капитализация группы на Лондонской бирже была £69,1 млн, а в конце марте этого года показатель был £439,6 млн. В конце августа владелец 18% Thomas Cook китайская Fosun Tourism Group предложила акционерам и кредиторам вложить в компанию £950 млн. Из них £450 млн Fosun готова предоставить сама в обмен на 75% туроператора и 25% авиакомпании группы. Принять решение акционеры и кредиторы должны 27 сентября.

Главный аналитик ПСБ Игорь Нуждин говорит, что ставку на собственные гостиничные концепции также делает Tui. В компании заявили, что с начала года в ее отелях отдохнули 150 тыс. российских туристов. Всего до конца года Tui рассчитывает продать 1,3 млн туров. Сергей Ромашкин говорит, что такая модель, как правило, увеличивает доход головной компании, но не всегда выгодна туроператорам. Если стандартная комиссия отелей — 15–20%, то в случае с холдингами ее размер обычно снижается до 5–10%, объясняет он. Игорь Нуждин считает, что за счет ставки на собственные отели Thomas Cook хочет повысить узнаваемость бренда в России. Thomas Cook рассматривает возможность открытия отелей в стране, но сейчас это не приоритетная задача, говорит Сергей Толчин.

Александра Мерцалова