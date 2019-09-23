Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Старейший британский туроператор Thomas Cook прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства. Бронирование билетов более чем для 600 тыс. отдыхающих по всему миру было отменено рано утром.

Британские власти заявили, что репатриация 150 тыс. клиентов компании из Королевства станет крупнейшей в мирное время, передает AP.

Thomas Cook отменил торговые операции. Его четыре авиалинии прекратят работу. 21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы.

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании. Исполнительный директор российской компании Сергей Толчин сказал, что «Интурист» юридически независима от Thomas Cook, а клиенты компании «улетают и возвращаются в обычном режиме».

Ранее Thomas Cook вел переговоры о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к тем 900 млн фунтов, о получении которых он уже договорился в рамках рекапитализации. На фоне роста конкуренции и падения прибылей 178-летний Thomas Cook накопил долги на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира, она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год. Однако за последний год ее акции упали на Лондонской фондовой бирже на 86%, рыночная капитализация составляла $69 млн.