Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам

Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний», вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике. Аварийная посадка произошла 15 августа, благодаря правильным действиям команды экипажа, из 233 человек, находившихся на борту, никто не пострадал.

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«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей»,— уточнили в авиакомпании. Пилот приступил к полетам на прошедшей неделе.

Напомним,по факту аварии самолета Airbus А321, севшего в кукурузном поле через несколько минут после взлета, возбуждено уголовное дело. Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России. Промежуточный отчет МАК подтвердил версию о попадании птиц в двигатели самолета.

Подробнее о действиях экипажа читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».