Кукуруза приняла Airbus

Вылетевший из Жуковского Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека, вместо Симферополя аварийно сел на кукурузное поле в Подмосковье. Экстренную посадку пилоты совершили после попадания в лайнер стаи птиц. В обстоятельствах инцидента, в результате которого пострадали 55 человек, включая 17 детей, разбираются авиационные власти и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лайнер А321 «Уральских авиалиний» совершал рейс U6178 Жуковский—Симферополь. Однако когда самолет, поднявшийся в воздух из подмосковного аэропорта, стал набирать высоту, в него попало несколько птиц. В авиакомпании утверждают, что чайки попали в один из двигателей (правый), и он загорелся. Пилоты — командир экипажа Дамир Юсупов и второй летчик Георгий Мурзин — не стали возвращаться в аэропорт вылета, а решили совершить экстренную посадку на ближайшее поле.

Аварийную посадку летчики произвели ювелирно — в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы в районе деревни Рыбаки. Лайнер на брюхе пропахал кукурузное поле и остановился, не загоревшись.

Воздушное судно, по предварительным данным, могло получить относительно серьезные повреждения. Согласно сообщению МЧС, в результате пострадали 55 человек, в том числе 17 детей.

Идя от лайнера к ближайшей дороге, откуда пассажиров доставили в аэропорт вылета, они рассказывали по телефонам родственникам и друзьям, что «пилоты молодцы, посадили птичку в поле». Впоследствии пассажиры разместили в соцсетях множество постов с благодарностями в адрес пилотов. В правильности действий летчиков убеждено и руководство «Уральских авиалиний».

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Командир экипажа Дамир Юсупов Фото: Страница Дамира Юсупова в Facebook

Насколько оправданной была экстренная посадка, сейчас разбирается Росавиация и Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, возбудившее уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Особенно тщательно следствие и эксперты изучают работу службы Орнитологической защиты аэропорта. Столкновение со стаей птиц произошло над ВПП, отметил источник “Ъ”. По его словам, ситуация изучается особенно тщательно еще и потому, что вскоре на базе ЛИИ им. Громова будет проведен аэрокосмический салон МАКС-2019.

В Минприроды “Ъ” сказали, что ведомство настаивает на проведении проверочных мероприятий по объектам твердых коммунальных отходов в районе аэропорта Жуковский. Там обратили внимание, что сейчас контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень Московской области. «По законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация,— пояснили “Ъ” в ведомстве.— Данных о размещении в контрольном радиусе объектов ТКО, входящих в перечень НВОС, у Минприроды России отсутствуют. Вопрос с несанкционированными свалками должен находиться на контроле регионального Минприроды».

Глава Росавиации Александр Нерадько сказал, что 24 пострадавших обратились за помощью медиков, двоих из них положили в стационар. «На борту было 16 тонн топлива, баки были заполнены полностью. У меня есть фотографии тушек чаек,— продолжил он.— Буду просить, чтобы экипаж представили к награде. Как только СК разрешит извлечь багаж, это будет сделано — скорее всего, сегодня вечером».

Черные ящики самолета не пострадали, сообщила Росавиация. Их передадут на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет.

Борт «Уральских авиалиний» и ответственность перед пассажирами застрахована в «АльфаСтраховании». Как пояснил “Ъ” замглавы «АльфаСтрахования» Илья Кабачник, по договору минимальная сумма выплат по погибшим составляет 2 млн руб. «В этом случае все живы, существует шкала выплат по травмам по 67 ФЗ. Если же расходы на лечение или иные затраты/потери превысят эти суммы, то выплаты будут в размере доказанной суммы причиненного вреда». По авиакаско, по его словам, авиакомпания имеет страховку в полном объеме. «Сейчас выясняем, какие повреждения получил самолет. Но уже ясно, что повреждения серьезные, и мы будем выяснять, подлежит ли самолет восстановлению»,— заявил “Ъ” Илья Кабачник.

Отметим, лайнер A321 (бортовой номер VQ-BOZ) уже попадал в ЧП. 24 января 2013 года при выполнении рейса Шарм-эш-Шейх—Казань, заходя на второй круг при посадке в аэропорту столицы Татарстана, самолет задел курсовой маяк. В результате у воздушного судна были повреждены фюзеляж, элементы правого закрылка и стоек шасси, а также гондола правого двигателя. На борту тогда находились 228 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.

Николай Сергеев, Татьяна Гришина, Анна Васильева