Шойгу считает самоуверенность США главной угрозой для России «и не только»

Уверенность США в своем силовом превосходстве создает угрозу России и всему остальному миру, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он выразил надежду, что контакты между военными двух стран выйдут на более высокий уровень.

«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России»,— сказал он в интервью газете «Московский комсомолец».

О контактах с США министр обороны сказал: «С американскими военными у нас также есть контакты на уровне генерального штаба. Также эти контакты, в общем-то, довольно конструктивны. Очень надеюсь, что мы с США выйдем и на контакты более высокого уровня». Господин Шойгу также подчеркнул, что вопрос об участии России в полномасштабной войне сегодня не стоит. «И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому»,— подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, господин Шойгу уверен, что Запад стремился разрушить о поработить Россию. По его словам, это фактически было «сделано с “младоевропейцами” и бывшими советскими республиками». «Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести во времена Горбачева — выполнял бы все свои обещания, не стал бы продвигать НАТО к нашим границам все ближе и ближе, не расширял бы свое влияние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во внутренние дела нашей страны — то, мне кажется, им в конце концов удалось бы все»,— заявил министр.

Он добавил, что Россия долго не понимала сути происходящего вокруг нее, но «нам повезло в том, что мы все-таки сумели вовремя остановиться». «Начиная с этого момента, мы трудно, тяжело, на зубах, но все-таки добились того, что мир сегодня перестал быть однополярным. И это, естественно, очень не нравится Западу, который прикладывает все усилия, чтобы вернуть себе монополию на влияние в мире»,— заявил Сергей Шойгу.

Ранее командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил, что у Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. По словам военного, если «российская агрессия» из Калининграда «потребует ответа США», то принятые Вашингтоном меры будут «многоэлементными, своевременными и эффективными». Минобороны России ответило, что Калининградская область защищена от любых действий, которые могут совершить «залетные американские генералы».

Подробнее о реакции России на заявление господина Хэрригана — в материале “Ъ” «Наброс риторический».