Минобороны: Калининградская область защищена от планов «залетных американских генералов»

Минобороны России заявило, что Калининградская область защищена от любых действий, которые могут совершить «залетные американские генералы». Так министерство отреагировало на заявление командующего операциями ВВС США в Европе генерала Джеффри Хэрригана о планах прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО.

«Калининградская область Российской Федерации надежно защищена от любых агрессивных "планов", разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. В министерстве утверждают, что возможности ПРО в Калининградской области «хорошо известны» всем пилотам НАТО, которые приближались к воздушным границам России в Балтике.

«Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных, которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения"»,— заявило Минобороны РФ.

Ранее по поводу заявлений господина Хэрригана высказались в МИД России. Министерство расценило слова американского военного как угрозу. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным почитать историю России и «не рисковать».

Напомним, сегодня командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил, что у Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. По словам военного, если «российская агрессия» из Калининграда «потребует ответа США», то принятые Вашингтоном меры будут «многоэлементными, своевременными и эффективными».