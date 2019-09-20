Американский генерал заявил о наличии у США плана прорыва ПВО Калининграда

У Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, заявил журналистам командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган. Деталей плана он не привел. Как утверждает журнал The National Interest, в марте бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал удар по Калининградской области.

По словам Джеффри Хэрригана, если «российская агрессия» из Калининграда «потребует ответа США», то принятые Вашингтоном меры будут «многоэлементными, своевременными и эффективными». Как утверждает военный, США постоянно «отрабатывают подобные планы» и при необходимости приведут их в действие. «Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план»,— сказал главнокомандующий, слова которого приводит Breaking Defense.

Издание отмечает, что «уникальное положение Калининградской области, находящейся между Польшей и Литвой, подальше от остальной части России, делает ее не только отличным командным пунктом, но и чрезвычайно уязвимой целью». Как считает The National Interest, под «многоэлементным» ответом Джеффри Хэрриган мог подразумевать одновременное задействование ВВС, сухопутных войск, ВМС и кибератак.

Журнал пишет, что в марте 2019 года стратегический бомбардировщик США В-52 имитировал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области. The National Interest ссылается на информацию независимого аналитика Стефана Уоткинса. Подобные ему эксперты могут отслеживать полеты военных самолетов с помощью своих транспондеров. Предполагаемая отработка удара проводилась во время переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

«Стратегический бомбардировщик ВВС США В-52H с бортовым номером 60-0024 вылетел с Барксдейла 14 марта 2019 года в 1:30, пролетел над Канадой, сымитировал нанесение удара ядерными крылатыми ракетами по территории Российской Федерации, развернулся в 60 милях от российского воздушного пространства и совершил посадку на базе королевских ВВС Великобритании Фэрфорд»,— написал аналитик в Twitter. Позднее он уточнил, что отработкой удара занимались два бомбардировщика В-52.

В Минобороны России пока никак не прокомментировали эту информацию.