Наброс риторический

Российские чиновники и военные вчера весь день отбивали словесную атаку со стороны США. В ответ на заявление командующего американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна о возможности удара по Калининградской области в случае некой «российской агрессии» власти РФ напомнили: безопасность региона хорошо обеспечена.

Публикация американского издания Breaking Defense под заголовком «Цель Калининград: ВВС США предупреждают Путина» появилась еще во вторник. В ней цитируются слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, командующего ВВС США в Европе. Военный в общих выражениях рассказал группе журналистов: если американским вооруженным силам когда-либо придется атаковать, например, интегрированную систему противовоздушной обороны Калининграда, то это будет сделано по соответствующему плану. «Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и если дело дойдет до их выполнения, мы будем готовы»,— пояснил он. В случае «российской агрессии с территории Калининграда» ответ США, по словам генерала, будет «всесторонним, своевременным и эффективным». Всесторонние действия включают в себя операции с воздуха, земли, моря и из космоса, а также в киберпространстве.

Необходимо отметить, что статья в Breaking Defense содержит достаточное количество необходимых оговорок. Во-первых, генерал говорил о возможной реакции США, которая может потребоваться только в случае «российской агрессии из стратегического Калининградского анклава», а во-вторых, указано, что все планы на этот случай («агрессии») строятся исходя из угрозы уже размещенных в регионе российских ракет, в частности — комплексов «Искандер». Однако, как это обычно бывает в таких случаях, оговорки не подействовали, и спустя четыре дня, когда новость о беседе генерала Харригяна с журналистами ворвалась наконец в российское информационное пространство, публикация вызвала лавину комментариев со стороны экспертов, депутатов, региональных чиновников, МИД РФ, Минобороны, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы,— сразу заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.— Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность». Подобное высказывание госпожа Захарова объяснила «политическими и конъюнктурными соображениями», связанными, возможно, и с предвыборной кампанией в США.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, намекнул на то, что считает подобные заявления американских военных легкомысленными, и посоветовал им не рисковать: «Не будем заниматься приглашением, но, конечно, мы не боимся. У нас находится главная база Балтийского флота. И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать, связываться с нашими военными». В том же духе высказались и в Минобороны. «Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения"»,— отметили в ведомстве. «Безопасность в самых различных ее аспектах, всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне»,— резюмировал Дмитрий Песков, а Дмитрий Медведев и вовсе назвал заявление генерала «дурацкой идеей».

Напомним, в Калининградской области действительно размещены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Еще с 2007 года российские власти не раз обещали развернуть «Искандеры» в анклаве, отвечая этим, в частности, на развертывание элементов противоракетной обороны в Польше. Однако соответствующее решение долгое время откладывалось и было утверждено уже после введения санкций стран Запада в отношении РФ. На боевое дежурство «Искандеры» встали весной 2018 года.

«Естественно, все планируют, на то и существуют генеральные штабы и региональные командования, чтобы что-то планировать и "взламывать". Но об этом не принято говорить вслух»,— заявил “Ъ” председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Ничего конкретного за заявлением американского генерала не стоит, уверен он, «тем более что Россия ни на кого нападать не собирается». «Эффективность систем определяется не заявленными характеристиками и заявлениями разработчиков и генералов. У американцев в последнее время что-то не очень получается все на деле, да и нормального боевого опыта не хватает. Это компенсируется громкими заявлениями, в том числе по Корее и по Ирану. После того как американские зенитные ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, нужно было сказать что-то громкое, чтобы отвлечь от этого внимание»,— считает Евгений Бужинский.

Галина Дудина