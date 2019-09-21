Эр-Рияд пообещал ответить «должным образом» Ирану, если подтвердится его причастность к атакам на НПЗ

Саудовская Аравия ответит «должным образом» Ирану, если расследование докажет его причастность к атакам на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника. По мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, расследование должно показать, что атака была совершена с севера, и ответственность лежит на Иране. Тегеран это утверждение отрицает.

Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Напомним, 14 сентября на два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. 18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана. Под ограничения попали три финансовые структуры, включая Центробанк. Американский лидер также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны (ПВО) на Ближний Восток.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».