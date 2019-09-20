США ввели санкции против Центробанка Ирана

Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана. Деталей президент не представил, сообщает Reuters. Говоря о возможности военного ответа на действия Ирана, господин Трамп заявил, что США всегда готовы и военный удар никогда нельзя исключать.

Министр финансов Стивен Мнучин, также обращаясь к прессе, сказал, что банк является последним источником средств для Тегерана.

В апреле 2017 года Минфин США ввел санкции против Тегеранской организации тюрем за нарушения прав человека. 8 мая 2018 года США вышли из соглашения по иранской ядерной программе.

В 2019 году ужесточение санкций продолжилось.

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Обвинив Тегеран в атаке на саудовские нефтяные объекты, власти США анонсировали расширение санкций против Ирана. Дональд Трамп назвал дополнительные меры давления очень значительными.

Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп показал себя с сильной, но мирной стороны».