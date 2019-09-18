Саудовская Аравия показала обломки ракет в качестве доказательств атаки Ирана

Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру, сообщило Reuters. Министр заявил, что это части иранских беспилотников Delta Wing.

«Атака осуществлялась с севера и, без сомнения, была организована Ираном»,— сказал Турки аль-Малки на пресс-конференции. По его словам, показанные ракеты применяет Корпус стражей исламской революции. Всего для атаки применялись 25 беспилотников и ракет. По мнению министра, йеменские повстанцы хуситы взяли на себя ответственность, чтобы скрыть причастность Ирана.

«Всеми полученными данными мы поделимся с ООН и нашими союзниками. И те, кто запустил эти ракеты, понесут ответственность»,— подчеркнул Турки аль-Малки.

Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена. Иран отвергает, что имеет отношение к атаке.

Президент США Дональд Трамп после нападения беспилотников поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран.

О последствиях атаки читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».