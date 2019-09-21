Турция закончила подготовку к новой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании подготовки к военной операции в Сирии на востоке от Евфрата. Анкара намерена бороться с курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон выступает против операции и неоднократно обещал ей помешать.

По словам господина Эрдогана, выбранный для операции регион «почти очищен» от террористов «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) «Выдумали новую организацию "Сирийские демократические силы". На самом деле это трюк, она ничем не отличается от РПК (Рабочей партии Курдистана). В ее состав входят несколько террористических организаций»,— утверждает президент Турции (цитата по «РИА Новости»).

О намерении Анкары начать операцию против курдских формирований на восточном берегу Евфрата Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в начале августа. США и Турция договорились создать на севере Сирии зону безопасности. 8 сентября они провели ее первое наземное патрулирование.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».