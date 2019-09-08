Турция и США провели первое наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Военные Турции и США провели первое совместное наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Anadolu. С турецкой стороны в операции задействованы шесть бронетранспортеров, а также несколько вертолетов. Патрулирование продлилось около трех часов.

В начале августа Турция объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон заявил, что намерен предотвратить военные действия. Две страны договорились создать зону безопасности на севере Сирии. Для этих целей стороны также создадут координационный центр, который будет базироваться в Турции.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».