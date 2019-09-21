Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей

Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года. Подготовленный Минтрудом проект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

В 2019 году МРОТ составил 11 280 руб. По данным Минтруда, для увеличения МРОТ в 2020 году понадобится 20,9 млрд руб. Повышенные выплаты получат порядка 3,2 млн человек.

О влиянии МРОТ на сокращение неравенства по зарплатам читайте в публикации “Ъ” «Поводов для зависти все меньше».