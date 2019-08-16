МРОТ повысят до 12 130 рублей

С 1 января года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может составить 12 130 руб. Соответствующий проект Минтруда опубликован на портале нормативных правовых актов. В 2019 году МРОТ составил 11 280 руб. (был повышен на 117 руб.).

Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд.

По данным Росстата, среди населения сокращается неравенство в зарплатах. Этот показатель меняется в том числе за счет повышения МРОТ.

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