Минтруд оценил затраты на повышение МРОТ в 20,9 млрд рублей

Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. в 2020 году понадобится 20,9 млрд руб., заявил ТАСС глава Минтруда России Максим Топилин. По его словам, из федерального бюджета выделят 5,8 млрд руб., еще 15,1 млрд руб. получат из регионов. Повышение МРОТ затронет около 3,2 млн человек, из которых половина работает в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил министр.

Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд. В 2019 году МРОТ составил 11 280 руб.

О влиянии МРОТ на сокращение неравенства по зарплатам читайте в публикации “Ъ” «Поводов для зависти все меньше».