Поводов для зависти все меньше

По данным Росстата, наибольшие и наименьшие зарплаты в России отличаются в 13 раз. Разрыв снижается с 2012 года — из-за повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. По словам экспертов, зарплатное неравенство будет сокращаться и в будущем, однако на общий его уровень также будут влиять и данные о доходах и владении активами.

Среди российских работников снижается неравенство в зарплатах — это результат как развития ряда отраслей экономики, так и административных мер правительства, свидетельствуют данные Росстата о распределении численности и зарплат работников за апрель 2019 года. По данным статведомства, средняя зарплата 10% наименее оплачиваемых работников в РФ в апреле 2019 года (12,1 тыс. руб. в месяц) оказалась меньше ее же у 10% наиболее высокооплачиваемых (157,2 тыс. руб.) в 13 раз. В 2013 году это соотношение составило 15,8 раза, в 2009 году (год первого исследования в РФ) — 14,7 раза.

На оплату труда 10% наименее оплачиваемых работников уходит 2,5% средств, на оплату труда 10% наиболее высокооплачиваемых — 33,1. Для государственных и муниципальных предприятий показатели оплаты труда крайних групп распределения составляют 11,1 тыс. руб. и 116,5 тыс. руб. (а разрыв ниже среднего — в 10,6 раза), для частных — 14,2 тыс. руб., и 197,5 тыс. руб. (13,9 раза). Самый высокий разрыв в оплате труда — в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3 раза) и информационных технологиях (17,6 раза), самый низкий — в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2 раза).

В Москве зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников оказались максимальными по стране (337,8 тыс. руб.) и отличаются от зарплат 10% наименее оплачиваемых в 16,4 раза (20,6 тыс. руб.).

Минимальную зарплату (11,2 тыс. руб.) в РФ получают 1,2% работников, максимальную — (от 500 тыс. руб.) — 0,1% работников. Наибольшие доли работников получают зарплату в диапазоне 33,9–40 тыс. руб. (9,7%), 50–60 тыс. руб. (8%) и 60–75 тыс. руб. (7,4%).

Снижение зарплатного неравенства — устойчивый тренд с 2012 года, он может продолжиться и в будущем, считает Игорь Поляков из ЦМАКП: «Среди его причин — и рост зарплат бюджетников в рамках майских указов президента в 2012 году, и относительно недавнее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), и появление предельных зарплат для чиновников, и снижение их зарплат в среднем на 10% по инициативе Дмитрия Медведева в 2015 году»,— говорит он. Другой фактор, по его словам, развитие обрабатывающей промышленности, позволившее зарплатам ее работников приблизиться к выплатам в финансовой и сырьевой сферах.

По словам Елены Егоровой из РЭУ имени Плеханова, сокращение зарплатного неравенства в перспективе возможно — при сохранении влияния всех этих факторов. «Однако пока сложно понять, как изменятся цифры, если в обследование будут включены мелкие и индивидуальные предприниматели, которых насчитывается порядка 14 миллионов»,— говорит она.

При этом даже устойчивый тренд снижения неравенства в зарплатах будет иметь ограниченное влияние на совокупный показатель неравенства в стране. Так, по словам Игоря Полякова, в РФ усиливается неравенство во владении финансовыми активами, что может привести к стабилизации показателя общего неравенства. Ранее, напомним, оценку концентрации финансовых активов и сбережений давали аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. По их данным, в руках 3% самого обеспеченного населения России находится 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений (подробнее см. “Ъ” от 12 апреля).

Анастасия Мануйлова