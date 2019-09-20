Белоруссии упрощают доступ в Евросоюз

Переговоры по упрощению визового режима между Белоруссией и ЕС подошли к концу. О подписании соответствующего соглашения президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал сегодня пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. Нормализация отношений с Брюсселем идет параллельно со сближением Минска с Вашингтоном. Как заявил Анатолий Глаз, раскрытию «всего потенциала двусторонних отношений» будет способствовать скорейший обмен послами между Белоруссией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что эти процессы в Кремле тревожными для Москвы не считают.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал два соглашения с ЕС — о реадмиссии (согласии государства на прием обратно на свою территорию своих граждан.— “Ъ”), а также об упрощении визового режима. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Как дал понять дипломат, решение было непростым, но президент его принял, «понимая высокую значимость мобильности для граждан Белоруссии». Анатолий Глаз проинформировал, что сейчас белорусская сторона ожидает сигнала «от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны». «После этого определим конкретную модальность подписания соглашений»,— уточнил пресс-секретарь.

Предполагается, что после вступления документа в силу стоимость шенгенских виз снизится с €60 до €35. Сроки рассмотрения документов также сократят.

Помимо этого страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно, расширят.

Принятое решение — лишь один из шагов республики по нормализации отношений с Западом. Сначала в конце августа в белорусской столице встретили советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона (был уволен 10 сентября). Он стал первым американским чиновником столь высокого ранга, посетившим Белоруссию в XXI веке. Затем в Минск приехал другой представитель американской администрации — заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. На текущей неделе он встретился с господином Лукашенко и поднял вопрос о восстановлении межгосударственных связей на уровне послов. По словам дипломата, положительное решение об этом в Вашингтоне уже принято. Говоря о белорусско-американских отношениях, он также указал, что они переживают «исторический» этап.

В свою очередь, господин Лукашенко заверил гостя, что это «не единственный сигнал», который Белоруссия «посылает руководству США о нормализации отношений». Желание восстановить штат дипломатов идет в первую очередь от белорусской стороны, о чем власти страны неоднократно заявляли на протяжении последних двух месяцев. Сегодня это вновь подчеркнул Анатолий Глаз и отметил: «В силу сложившейся практики в США процедура назначения (послов.— “Ъ”) занимает определенное время».

Отношения Белоруссии с западными партнерами осложнились в 1996 году из-за проведения референдума по изменению конституции страны, когда был увеличен срок полномочий президента. Тогда власти государства были обвинены в том, что референдум был сфальсифицирован и президент получил неограниченные полномочия. В 2006 году после президентских выборов в Белоруссии США и ЕС также обвинили ее руководство в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». Они ввели санкции против белорусских чиновников. В 2008 году США ввели санкции в отношении госконцерна «Белнефтехим», после чего по инициативе белорусской стороны число сотрудников посольства США в Минске было сокращено с 35 до 5 человек, а белорусский посол в США был отозван. Перечень оказываемых консульских услуг также сократили.

Как заявил “Ъ” белорусский политолог Александр Класковский, то, что участились визиты американских чиновников,— показатель нормализации отношений между сторонами. А вот завершение консультаций с ЕС по упрощению визового режима эксперт связывает с президентскими выборами, которые пройдут в следующем году. «Александр Лукашенко росчерком пера делает подарок более продвинутой части электората, которая его критикует — это образованные, мобильные люди, которые едут за границу. Вот он показывает: "Какой же я диктатор? Я открываю вам двери в Европу"». При этом господин Класковский заверил: укрепление двусторонних отношений нужно скорее Западу, чем Белоруссии, поскольку европейские ценности господину Лукашенко «чужды». «Американские представители не скрывают, что в этом регионе нужно вести политику сдерживания России,— отметил собеседник “Ъ”.— Показательно, что и Хэйл, и Болтон подчеркнули, что США поддерживают независимость Белоруссии. Это все идет в контексте процесса ее интеграции с Россией».

В Кремле между тем указали на то, что речь идет о «внутренних делах Белоруссии», которые никак не могут помешать интеграционным процессам. «Существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Марина Коваленко