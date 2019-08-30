США и Белоруссия перелистывают прошлое

США и Белоруссия должны «начать отношения с нового листа». Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который стал первым американским чиновником столь высокого ранга, посетившим Белоруссию в XXI веке. В повестке визита было обсуждение по-прежнему действующих в отношении республики санкций, а также различных угроз ее «суверенитету и территориальной целостности». И хотя конкретных решений по итогам встречи не последовало, сам факт визита эксперты сочли доказательством того, что начавшийся в 2006 году конфликт между Вашингтоном и Минском уходит в прошлое — не в последнюю очередь в связи с «российской угрозой», о которой 29 августа упомянул Джон Болтон.

Информация о том, что высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа посетит Минск, подтвердилась менее чем за сутки до этого визита. Первым о планах Джона Болтона в начале этой недели сообщил американский журнал Foreign Policy. Но еще в среду днем глава МИД Белоруссии Владимир Макей отказывался комментировать эту информацию. И лишь вечером свой визит подтвердил сам господин Болтон, написав в Twitter, что планирует приехать в Минск и «обсудить вопросы региональной безопасности».

Подробнее о повестке дня он рассказал 29 августа утром в Кишиневе, куда вылетел из Киева (см. “Ъ” от 29 августа).

«Важно, чтобы мы пообщались с руководством Белоруссии. На них наложены санкции по причинам, которые вы знаете. И мы подумали, что в свете того, что мы слышим из Москвы, важно поехать в Белоруссию и поговорить об их суверенитете и территориальной целостности»,— сказал господин Болтон.

Напомним, западные санкции против белорусских властей были введены в 2006 году. Это произошло в связи с президентскими выборами, после которых США и ЕС обвинили руководство страны в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». Тогда президент США Джордж Буш-младший распорядился арестовать финансовые счета Александра Лукашенко и некоторых белорусских чиновников. В 2007–2008 годах США и Евросоюз ввели также экономические санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанных с ним предприятий. Однако в 2015 году, после проведения в Белоруссии президентских выборов и освобождения политзаключенных, действие большинства санкций было приостановлено.

Еще до встречи с Александром Лукашенко господин Болтон, как и накануне на Украине, сделал символический жест, касавшийся трудных моментов в истории государства. В Киеве он возложил цветы к мемориалу украинским воинам, погибшим на востоке Украины, а в белорусской столице посетил мемориал «Яма», возведенный в память о жертвах минского гетто. На встрече с господином Лукашенко Джон Болтон вновь обратился к истории, сказав, что геополитическая ситуация изменилась, а значит, Минск и Вашингтон смогут найти взаимопонимание. «Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США,— права человека, нераспространение оружия,— заявил он и добавил: — Я думаю, мы сможем найти общий язык».

Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил обсудить «откровенно, даже по-дружески» вопросы двусторонних отношений, включая и ряд «неприятных» для Белоруссии тем.

При этом он попросил Джона Болтона захватить в Вашингтон подарки: президенту Дональду Трампу — кортик, а его супруге Мелании — льняную скатерть с салфетками. Самому господину Болтону президент Лукашенко подарил сладости без содержания сахара.

По итогам встречи Джон Болтон обратил внимание на то, что дискуссия была «очень долгой». «Она продолжалась 2 часа 15 минут, охватила очень широкие темы: политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире. Эта была очень важная встреча»,— сказал член администрации Дональда Трампа. После чего признался, что «к каким-то конкретным решениям» они с Александром Лукашенко не пришли.

По словам директора белорусского Центра проблем европейской интеграции Юрия Шевцова, в любом случае визит Джона Болтона «стал беспрецедентным событием, которое о многом говорит». «У нас даже нет послов, а до сих пор лишь временные поверенные в делах. Численность дипломатов очень невелика — по пять-шесть человек в каждом посольстве»,— напомнил собеседник “Ъ”. И хотя после поездки о каких-то конкретных решениях сказано не было, теперь дело может сдвинуться с мертвой точки. Ускориться может и развитие торгово-экономического сотрудничества. Так, напомним, что Белоруссия сейчас рассматривает возможности закупки американской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, визит Джона Болтона в Минск связан, в частности, с российской политикой на белорусском направлении. «Когда на Западе слышат слово "Путин" — у них начинается паника. Поэтому Болтон появился в Минске вовремя, а Лукашенко будет использовать это в качестве давления на Россию: мол, если она не будет нас кормить, то мы поставим базу НАТО неподалеку от Смоленска»,— заявил собеседник “Ъ”. Эксперт обратил внимание на то, что Россия поставила в отношении Белоруссии вопрос о более глубокой экономической интеграции, что трактуется Западом и самой Белоруссией как наступление на ее суверенитет. «На Западе взяли на вооружение такой сценарий, но также рассматривают и другой — что после 2024 года будет создано единое государственное образование на базе России и Белоруссии, и Владимир Путин его возглавит». На этом фоне Минску, по мнению экспертов, важно показать, что Вашингтон можно причислить к числу его союзников.

Впрочем, такое сближение Белоруссии с США не будет автоматически означать дрейфа в сторону от Москвы — речь и дальше будет идти о балансировании. Убежденность в этом демонстрируют и в Кремле: еще до начала визита Джона Болтона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной американо-белорусской нефтяной сделке словами о том, что это «вопрос экономической целесообразности и каждая страна самостоятельно принимает решение».

Сам же Александр Лукашенко 29 августа сделал жест в адрес Москвы, отказавшись от поездки в Варшаву на 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны.

Как сообщило польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на неназванный информированный источник, такое решение белорусский лидер принял, потому что аналогичное приглашение не было отправлено президенту Путину.

Марина Коваленко, Павел Тарасенко