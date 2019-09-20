Правительство РФ может отменить несколько профессиональных праздников

Российское правительство в рамках «регуляторной гильотины» может отменить некоторые старейшие профессиональные праздники, сообщили источники “Ъ”. Среди них, в частности, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

В правительстве напрямую сохранить праздники не обещают, но подчеркивают, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться. Проект постановления правительства с точным списком отменяемых документов должен быть готов 15 ноября.

Напомним, всего под «регуляторную гильотину» подпадет 33 ведомства. Предполагается, что в результате из документов уйдут устаревшие требования. Полностью ревизию должны завершить к 2021 году. Для анализа всех требований будет создано около 50 отраслевых рабочих групп.

Например, в рамках «регуляторной гильотины» Роспотребнадзор планирует в 40 раз сократить количество санитарных норм и правил.

Подробнее об отмене профессиональных праздников — в материале “Ъ” «Дни радио сочтены».

Подробнее о планах правительства читайте в материале “Ъ” «К "регуляторной гильотине" пригласили 33 ведомства».