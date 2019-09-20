Дни радио сочтены

Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников. Среди документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят, например, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Многие из них активно отмечают в профильных отраслях на всех уровнях, участники рынка уже с тревогой обсуждают угрозу потери верного повода для тостов. В правительстве напрямую сохранить праздники не обещают, но подчеркивают, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться. Юристы полагают, что проблем не будет: есть определяющие праздники документы, не представленные к отмене.

Как стало известно “Ъ”, в рамках регуляторной гильотины рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники.

Так, на предмет отмены рассматриваются постановления Совнаркома СССР от 28 июля 1936 года «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза», вводящее День железнодорожника, и от 9 июля 1940 года «О праздновании Всесоюзного дня железнодорожника», назначающее его на первое воскресенье августа. Также могут быть отменены постановления Совета министров СССР от 6 мая 1967 года «О праздновании Дня радио» (7 мая) и Совнаркома от 28 апреля 1933 года «О праздновании Дня воздушного флота СССР», которым был введен первый регулярный российский праздник авиаторов, отмечавшийся до 1980-х годов 18 августа, а потом перенесенный на третье воскресенье месяца.

Проблему обнаружили представители профильных компаний при анализе предложенных в рамках гильотины перечней, и она их крайне встревожила. Во многих отраслях профессиональные праздники — значимые события, их отмечают и официально, и неформально, проводят массовые мероприятия, соревнования, забеги, распродажи.

Так, в ОАО РЖД мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, являются обязанностью работодателя в рамках коллективного договора. «День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России,— сообщили “Ъ” в ОАО РЖД.— Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении».

В аппарате правительства пояснили, что срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком отменяемых правовых актов с 1 февраля 2020 года,— 15 ноября. Профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября.

В Минтрансе отказались комментировать список до его окончательного формирования, в Росавиации на запрос не ответили. В Минкомсвязи пояснили, что поручение правительства сейчас находится в работе, и отметили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, что рекомендованы к отмене. Но источники “Ъ” в отрасли уверены, что без вмешательства чиновников нужные акты будут отменены.

Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков отмечает, что до октября еще будут проходить рабочие группы по формированию перечней отменяемых актов. Он обращает внимание на то, что целью регуляторной гильотины является сокращение неоправданной нагрузки на предпринимателей, и задача в том, чтобы были сокращены документы, утратившие актуальность, но содержащие обязательные требования. Цели отменять праздники нет.

По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.

Наталья Скорлыгина, Владислав Новый, Герман Костринский, арбитражная группа