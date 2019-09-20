Палата представителей США одобрила выделение $250 млн Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября. В рамках проекта Вашингтон также выделит $250 млн на военную помощь Украине.

В поддержку проекта закона проголосовал 301 конгрессмен, еще 123 выступили против, сообщает CBS. Теперь документ направят в Сенат. Инициативе нужно получить одобрение обеих палат Конгресса, ее также должен подписать президент США.

Напомним, в конце августа Дональд Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, из-за чего выделяемые Киеву средства были заморожены. Пентагон после проверки пришел к выводу о необходимости сохранения этой помощи, и нужную сумму разморозили. Власти самой Украины заложили в проект бюджета страны почти $10 млрд на оборону.

О формировании бюджета США читайте в публикации “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».