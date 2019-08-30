СМИ: Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине

Министерство обороны США по поручению Белого дома проверило объемы выделяемой Украине военной помощи и пришло к выводу о необходимости ее сохранения, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Проверкой занимались министр обороны Марк Эспер и помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Президент США Дональд Трамп хотел убедиться, что деньги расходуются рационально с точки зрения интересов США.

По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года достиг $1,5 млрд. Только за 2019 год сумма выделенных средств составила $250 млн.

Накануне, 29 августа, господин Болтон в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что CША определятся с объемом поддержки Украины в военной сфере в ближайшее время. Кроме того, в этом году Украина может впервые получить поставки газа из США.

О формировании бюджета США на помощь Украине читайте в публикации “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».