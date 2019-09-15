В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Мы планируем разделить среди разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне, 245,8 млрд гривен в 2020 году. Не вся эта цифра распределена по конкретным распорядителям. Есть отдельная новая статья — это те средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны Украины»,— цитирует госпожу Маркарову «24 канал».

Проект госбюджета на 2020 год был внесен в Верховную раду 15 сентября. Расходы на оборону и национальную безопасность в нем увеличиваются на 33,8 млрд гривен (более $1,3 млрд) по сравнению с текущим годом.

12 сентября стало известно, что военную помощь Украине восстановили США. Администрация президента США Дональда Трампа разморозила движение $250 млн, выделенных на военную помощь Киев, сообщает Reuters. Деньги замораживалась на время проверки, инициатором которой был сам американский лидер. Помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер указал, что Украина помимо этой суммы может получить от США еще $140 млн.