Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты». Предположительно, они принадлежат террористам, но какой именно группировке, не уточняется.

О начале операции в портовом городе Ходейда в Йемене сообщил журналистам представитель коалиции Турки аль-Малики, передает телеканал «Аль-Арабия». Были уничтожены четыре объекта, на которых собирали лодки с дистанционным управлением и морские мины. Эти объекты использовались «для ведения боевых действий и террористических операций, которые угрожают морскому судоходству и международной торговле» в Баб-эль-Мандебском проливе (соединяет Красное море и Аденский залив), уточняет канал «Аль-Эхбария».

Военная операция направлена на обеспечение безопасности, отметили в коалиции. Военные попросили мирных граждан избегать объекты, которые стали целями ударов. В коалиции добавили, что приняли все меры предосторожности, и их действия «соответствуют международному гуманитарному праву». При этом хуситы через подконтрольный телеканал «Аль-Масира» заявили, что коалиция нанесла удары в нарушение заключенных ранее мирных соглашений.

Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Йеменские повстанцы взяли ответственность за атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Хуситы также заявили о готовности атаковать цели в Дубае и Абу-Даби.

Подробнее об атаке — в публикации “Ъ” «Нефть призывают из резервов».