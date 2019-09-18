Хуситы заявили о готовности атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы) угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, в том числе по небоскребам в Дубае и Абу-Даби, сообщило AP. По словам представителя хуситов, в качестве целей выбраны десятки мест, удар по ним может быть нанесен «в любой момент».

Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Йеменские повстанцы взяли ответственность за атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Ранее сегодня министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке.

Подробнее об атаке — в публикации “Ъ” «Нефть призывают из резервов».