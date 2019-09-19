Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Мэрия Москвы отменила согласованный митинг «в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных», который должен был состояться на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Власти предложили заявителям акции провести митинг на следующий день — 29 сентября.

«Как только мы анонсировали митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что "произошла чудовищная ошибка" и они не собирались согласовывать нам субботу»,— сообщил в Twitter организатор акции и один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов.

Господин Светов указал, что организаторы акции получили документ, подтверждающий согласование митинга на проспекте Сахарова 29 сентября с 15:00 до 17:00 с количеством участников до 20 тыс. человек.

Летом этого года в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской государственной думы. В сентябре суды приговорили пятерых участников акций (Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Павла Устинова) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии. Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. К пяти годам колонии за твит о детях силовиков был приговорен блогер Владислав Синица. В отношении части арестованных по делу о «массовых беспорядках» в Москве уголовное преследование было прекращено.

В начале августа Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основанном оппозиционером Алексеем Навальным. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СКР называет эти деньги приобретенными преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали. На прошлой неделе по всей стране у руководителей и волонтеров штабов господина Навального прошли обыски. 17 сентября суд разрешил провести еще 47 обысков.

Подробности уголовного дела против ФБК — в материале “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».