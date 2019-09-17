Суд разрешил провести еще 47 обысков по делу ФБК

Басманный суд Москвы санкционировал новые обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Глава штаба политика Леонид Волков написал в Twitter, что вынесено уже 47 предписаний.

«Басманный суд работает не покладая рук. Конвейер — по минуте на дело! Выносят постановления о проведении обысков, уже вынесли 47 штук. Готовятся повторить 12 сентября, грядет новый единый день обысков. А также нас ждут даже два обыска у адвокатов!» — написал господин Волков.

Напомним, в 40 городах России 12 сентября прошли обыски в штабах господина Навального, а также в квартирах их руководителей и волонтеров в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По версии СКР, средства в размере 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль знает об обысках.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «Фонд борьбы с коррупцией подпал под санкции».