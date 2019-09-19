Власти Москвы разрешили митинг оппозиции 28 сентября

Московские власти разрешили провести митинг «в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных» 28 сентября на проспекте Академика Сахарова, сообщил представитель Либертарианской партии Михаил Светов в Facebook. Запланировано, что в митинге примут участие до 20 тыс. человек.

«Нам только что согласовали митинг против "московского дела" на проспекте Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но как и с митингом за Голунова, власть переиграла свое решение»,— написал господин Светов.

Напомним, летом в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии. Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. Также к пяти годам колонии за твит о детях силовиков приговорили блогера Владислава Синицу.

В отношении части арестованных по делу о «массовых беспорядках» в Москве уголовное преследование было прекращено. Однако в СИЗО по таким делам еще остаются Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский.

Подробнее о том, как судят по уголовным делам о протестах, читайте в материале “Ъ” «Видео не видимо».