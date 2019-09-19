Белгородскую нефть докачали до суда

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о задержках зарплаты сотрудникам ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод», которое стало резонансным после нескольких видеообращений к президенту РФ Владимиру Путину. Обвинение в невыплате почти 9 млн руб. предъявлено гендиректору НПЗ Олегу Майорову. Часть сотрудников защищает руководителя, считая его жертвой обстоятельств, другая, напротив, обвиняет в сговоре с бенефициаром и выводе активов. При этом работники также недовольны действиями силовиков и властей, которые взяли ситуацию под контроль только после прямой линии с президентом.

О завершении предварительного следствия по уголовному делу Олега Майорова “Ъ” рассказал его адвокат Алексей Нехаенко. Гендиректору предъявлено обвинение в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев из личной заинтересованности с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, с января 2018 года господин Майоров «с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета» стал направлять деньги НПЗ на «расчеты по кредитным и иным обязательствам». На тот момент предприятие имело проблемы с поставками нефтепродуктов и дефицит оборотных средств. К лету ситуация стабилизировалась, однако в начале 2019-го кассовый разрыв усугубился, что привело к полной остановке производства. С тех пор сотрудники находились в неоплачиваемом отпуске, в конце июля все они были уволены. Потерпевшими от действий гендиректора признаны 120 человек.

В окончательной редакции обвинение Олегу Майорову предъявлено только по одному эпизоду, хотя изначально СКР возбуждал два уголовных дела — о частичной и полной невыплате (позже они были объединены). «Объем обвинения не уменьшился, действия Майорова квалифицированы как длящееся преступление, оно включает все эпизоды»,— пояснил “Ъ” руководитель межрайонного следственного отдела СКР Алексей Переверзев. Инкриминируемая сумма ущерба составила 8,9 млн руб., хотя совокупная задолженность перед сотрудниками превышала 21 млн руб. По словам следователя, гендиректор отвечает только за ту невыплату, которую он мог предотвратить: «Судебно-бухгалтерская экспертиза установила, что Майоров имел возможность погасить часть задолженности — он провел мимо кассы почти 37 млн руб. для расчета с контрагентами. Если бы эти деньги поступили на счета предприятия, то они автоматически были бы распределены между работниками и покрыли некоторую сумму. Поэтому вина гендиректора есть только в этой части, в целом завод действительно находился в кризисе».

Напомним, внимание к ситуации привлекли потерпевшие, которые записали видеообращение к президенту накануне прямой линии (оно вскользь упоминалось в эфире). СКР ответил молниеносным арестом Олега Майорова. Но уже вскоре выяснилось, что уголовное дело было возбуждено больше девяти месяцев назад и все это время расследовалось «в вялотекущем режиме». В ходе апелляции областной суд уличил следствие в попытке «оправдать свою неэффективность арестом фигуранта» и всего спустя четыре дня выпустил господина Майорова из СИЗО.

После этого эпистолярный жанр начал пополняться новыми видеообращениями потерпевших на YouTube. Так, одна группа работников (вероятно, близкая к руководству) возложила вину за невыплату зарплаты на собственников завода, назвав Олега Майорова таким же потерпевшим, как и они. Другая, напротив, раскритиковала решение суда выпустить его из СИЗО, поскольку «под защитой власти» он якобы хочет «провести процедуру банкротства и вывести деньги за рубеж». При этом все работники сходились в одном: силовики и чиновники не предпринимают достаточных усилий, чтобы привлечь к ответственности собственников НПЗ. По данным Федеральной службы судебных приставов, на балансе юрлица числятся активы на сумму не более 2 млн руб. Все остальное имущество находится в аренде и принадлежит холдингу ОТК, конечным бенефициаром которого выступает предприниматель Алексей Осипов.

В СКР знают позицию потерпевших, однако найти ей подтверждение не могут. «В ходе расследования было установлено, что по уставу Майоров являлся единоличным исполнительным органом, все аффилированные лица подтверждают его компетенцию в вопросе выплаты зарплаты. Учредители НПЗ — это юридические лица, руководители которых также являются наемными сотрудниками. В конце цепочки находятся инвесторы, но часть из них — офшоры, часть — залогодатели. Никакого непосредственного участия в управлении предприятием они не принимали»,— рассказал Алексей Переверзев.

Защита полагает, что в материалах уголовного дела нет доказательств вины Олега Майорова. «Честно говоря, не знаю, как следствие решилось направить дело в суд с таким обвинением и отсутствием доказательств. Это нам на руку, конечно,— пояснил Алексей Нехаенко.— Например, непонятно, почему Майорову вменяется невыплата по февраль 2019-го, хотя трудовые отношения со многими работниками продолжались до июля. Разве обстоятельства, в которых находились потерпевшие, как-то изменились после февраля?» Адвокат также подчеркнул, что во время невыплаты завод находился в простое.

По данным прокуратуры Белгородской области, на данный момент задолженность перед работниками НПЗ погашена на сумму 2,4 млн руб. При этом реализуются активы еще на 5,8 млн руб.

Андрей Прах, Воронеж