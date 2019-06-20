Следствие не оправдалось арестом

Белгородский областной суд освободил из СИЗО гендиректора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олега Майорова, задержанного 14 июня по обвинению в невыплате более 21 млн руб. заработной платы. Арест последовал после обращения работников предприятия к Владимиру Путину с жалобой на отсутствие выплат, однако апелляционная инстанция посчитала ходатайство о заключении директора под стражу «попыткой следствия оправдать неэффективное расследование», которое длится уже почти год. В областном управлении Следственного комитета России не комментируют решение облсуда, защита настаивает не прекращении уголовного преследования.

Сегодня Белгородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение об аресте Олега Майорова, поданную его адвокатом два дня назад. К жалобе присоединились семь потерпевших — работники НПЗ, которые назвали основания для ареста гендиректора надуманными, а его обвинение необоснованным. По их мнению, вина за невыплату зарплаты лежит на собственниках завода.

Олег Майоров был помещен в СИЗО 16 июня, через четыре дня после появления в сети видеообращения к президенту Владимиру Путину сотрудников НПЗ, просивших главу государства взять ситуацию с выплатами зарплаты под личный контроль. Уголовное дело по факту невыплаты расследуется с 27 августа прошлого года, в нем два эпизода, однако вплоть до появления жалобы президенту господин Майоров находился в статусе свидетеля. Вслед за акцией работников НПЗ следствие ужесточило обвинение гендиректору и ходатайствовало о его аресте.

Отметим, что после заключения господина Майорова под стражу работники НПЗ записали новое обращение, в котором заступились за гендиректора.

Согласно постановлению областного суда (копия имеется в распоряжении “Ъ”), апелляционная инстанция не увидела оснований для содержания обвиняемого в СИЗО, поскольку доводы следователя представляют собой «четыре коротких абзаца с общими формулировками». Следствие, по мнению суда, не привело убедительных аргументов в пользу того, что Олег Майоров может злоупотребить своей свободой, а отсутствие у него жены и малолетних детей суд признал «нелепым укором». «Обращает на себя тот факт, что расследование проводится в вялотекущем режиме… Видеообращение к президенту "оживило" его, и уже 15 июня Майорову было предъявлено обвинение, для подкрепления которого были кратко, в несколько строк (что свидетельствует о спешке и формальности), допрошены пять потерпевших об ухудшении их материального положения. Эти обстоятельства наводят на мысль, что арест Майорова является попыткой следствия оправдать неэффективное расследование»,— указано в постановлении.

Настороженность областного суда также вызвал тот факт, что до 14 июня дело расследовалось по более мягкому составу: первый эпизод — о частичной невыплате (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), второй — о полной невыплате (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) зарплаты. Арест в таком случае не предусматривается. Но после задержания Олега Майорова следствие увидело в его действиях «тяжкие последствия», выразившиеся в «массовых публичных акциях протеста», и переквалифицировало дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, которая дает возможность отправить обвиняемого в СИЗО. Однако суд установил, что описанные СКР последствия нельзя отнести к тяжким. В итоге гендиректор был отпущен из-под стражи в зале суда.

В белгородском управлении СКР отказались комментировать решение облсуда. Уточнить, планируется ли ходатайствовать об избрании Олегу Майорову новой меры пресечения, там также не смогли. Адвокат Александр Нехаенко назвал освобождение своего подзащитного первым положительным сдвигом в деле. «Надеемся, что следствие даст объективную оценку собранным доказательствам и прекратит его уголовное преследование»,— сказал он “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж