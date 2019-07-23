«Прямая линия» обогнула долги по зарплате

В управлении Следственного комитета России по Белгородской области обещают в скором времени довести до суда уголовное дело, обвиняемым по которому проходит генеральный директор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олег Майоров. Накануне его сотрудники записали уже третье по счету видеообращение к Владимиру Путину с просьбой решить проблему долгов по зарплате. В прошлом году предприятие работало с перебоями, а с начала 2019-го полностью остановилось, 121 человек недополучил более 21 млн руб. Внимание к проблеме удалось привлечь в июне благодаря «Прямой линии» с президентом. Тогда ситуацию взял под личный контроль губернатор Евгений Савченко. Но спустя месяц работники пожаловались на имитацию деятельности со стороны властей и правоохранителей.



21 июля на YouTube появилось новое обращение работников проблемного Белгородского НПЗ к Владимиру Путину, которое называется «Крик о помощи». В нем сотрудники завода, однажды уже сумевшие привлечь внимание властей, жалуются президенту на бездействие со стороны чиновников и правоохранителей: «Прошел месяц после нашего обращения. Руководство области изображает бурную деятельность по нашему трудоустройству, но про разворованные деньги просят забыть. Особенную активность они проявляли во время подготовки к "Прямой линии". Мы же просили помощи не в трудоустройстве, а в возврате денег».

Как полагают авторы видеообращения, руководство завода якобы «под защитой власти хочет провести процедуру банкротства, чтобы про нас забыли совсем». «В СКР сказали, что имущества у НПЗ нет, но мы знаем, что оно имеется, было просто не учтено, чтобы не платить налоги», — заявили работники. Среди таких активов они назвали построенные железнодорожные пути и трубопровод, оборудование слива и налива, насосы для перекачки нефтепродуктов и дополнительное оборудование защиты.

Все это имущество стоимостью несколько сотен миллионов рублей закуплено и смонтировано на деньги ООО. Однако служба судебных приставов сообщила, что арест наложен на 69 единиц — несколько лопат, черенок, каску и прочую утварь, выкинутую на мусорку.





Мы знаем, что власти и правоохранители лукавят, выполняя чей-то мошеннический заказ. В ближайшее время имущество будет продано на торгах, а деньги уйдут за границу», — считают работники.

Видеоролик заканчивается обращением к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, главе СКР Александру Бастрыкину и главам других ведомств, а также политических фракций в Госдуме, с просьбой помочь сотрудникам завода «получить заработанные деньги, которые своровали мошенники». В противном случае работники пообещали прибегнуть к голодовке на Красной площади, у стен Госдумы и правоохранительных органов Москвы.

Первое видеообращение было записано накануне «Прямой линии» и имело большой резонанс: практически на следующий день белгородское управление СКР задержало гендиректора НПЗ Олега Майорова, который с августа прошлого года проходил по уголовному делу о невыплате зарплаты в статусе свидетеля (ст. 145.1 УК РФ). Более того, ему ужесточили обвинение и по ходатайству следствия поместили в СИЗО. После этого другая группа работников записала второе видеообращение президенту, в котором заступилась за Олега Майорова. Рассматривая жалобу на арест, апелляционный суд признал, что помещение гендиректора в СИЗО является «попыткой следствия оправдать неэффективное расследование», которое тянется более девяти месяцев. В итоге он был отпущен в зале суда.

В управлении СКР “Ъ-Черноземье” вчера сообщили, что расследование уголовного дела близится к завершению и в скором времени оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Уточнить, какая работа проводится для погашения долга перед работниками, а также на какие активы НПЗ наложен арест, там не смогли.

Олег Майоров пояснил “Ъ-Черноземье”, что из-за специфической структуры управления у ООО «Белгородский НПЗ» действительно почти нет имущества, за счет которого можно погасить задолженность по зарплате — основные активы завод арендует у своего же бенефициара. «На балансе находится только то, что необходимо для текущей деятельности предприятия: материалы, инструменты, средства пожаротушения. По оценке судебных приставов, их стоимость составляет порядка 2 млн руб. Все остальные активы являются собственностью ООО "МКИ" и находятся в аренде. НПЗ не закупал оборудования, как утверждают работники, он лишь производил текущий ремонт», — сказал гендиректор.

По словам Олега Майорова, Белгородский НПЗ является частью холдинга ОТК, конечным бенефициаром которого выступает предприниматель Алексей Осипов (не ответил на звонки „Ъ“). Завод и ранее — в 2014-2016 годах — испытывал перебои с поставками сырья, но эту проблему удавалось решить за счет инвестиционных денег собственника. «В последние два года НПЗ оказался фактически брошен на выживание. Передо мной стояли задачи по обеспечению технического состояния предприятия, и когда производство находится в вынужденном простое, а участник дистанцируется от решения проблемы, привлечь средства просто неоткуда. Любой банк будет требовать обеспечение кредита в виде имущества», — уточнил Олег Майоров.

Перспективу погашения задолженности гендиректор видит в установлении фактической ответственности за ситуацию, которую, по его мнению, должен нести бенефициар. «Со своей стороны власти пытаются на него выйти, но в последнее время с ним нет связи. В июле он даже не приехал на НПЗ. Надежда на следственные органы», — резюмировал Олег Майоров.

В правительстве Белгородской области рассказали, что ситуация на НПЗ «находится на особом контроле»: «Бывшим работникам предприятия оказывается содействие в трудоустройстве. По вопросам, связанным с задолженностью, в настоящий момент возбуждено уголовное дело». В региональной прокуратуре уточнили, что благодаря принятым мерам, в том числе в судебном порядке, удалось погасить уже 6 млн руб. задолженности. «В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, ведется работа с собственниками, иными аффилированными с заводом лицами для установления всего имущественного комплекса должника», — резюмировали там.

Андрей Прах