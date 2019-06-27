Белгородский НПЗ перерабатывает сам себя

Ставшее известным после видеообращения работников к Владимиру Путину о невыплате более 21 млн руб. зарплаты ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) подало в арбитраж иск о самобанкротстве. Предприятие заявляет о более 400 млн руб. долгов, но его крупнейшими кредиторами, как видно из судебной практики, могут стать аффилированные компании. Банкротство поможет генеральному директору предприятия избежать уголовной ответственности за долги перед сотрудниками, считают эксперты.

Белгородский НПЗ подал в арбитражный суд Белгородской области иск о признании себя банкротом 25 июня. Уточнятся, что сумма долга составляет 400,1 млн руб. Третьими лицами в деле заявлены региональные управления Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов и Росреестра, а также ярославская СРО «Инициатива». НПЗ попросил назначить временного управляющего в процедуре наблюдения из числа членов этого объединения. Иск пока не принят к производству, поэтому подробности возникновения долга не раскрываются.

Судебная практика самой компании указывает на то, что большая часть суммы долга может состоять из требований ее партнеров и контрагентов, которую они взыскали в арбитражных судах Белгорода и Москвы за последний год. Так, крупнейшим по объему долга из почти десятка гражданских исков было взыскание 101,74 млн руб. по договорам аренды в пользу московского ООО «Международная корпорация инвестиций». Еще почти 50 млн руб. было взыскано по займам и договорам поставки давальческого сырья (его НПЗ намеревался переработать и вернуть заказчику) в пользу столичного ООО «ОТК-трейд». 36,12 млн руб. из этой суммы НПЗ сейчас пытается обжаловать в 19 апелляционном арбитраже. Еще 20,6 млн руб. по договору займа смогло взыскать с предприятия челябинское ООО «Прометей КС». Среди других кредиторов — Росгвардия, чьи белгородские бойцы занимались охраной предприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Международная корпорация инвестиций и «ОТК-трейд» аффилированы с юрлицом НПЗ. 49% завода принадлежит московскому ООО «Фингрупп». Оно владеет 51% в корпорации и 100% в «ОТК-трейд». Гендиректор предприятия Олег Майоров не ответил вчера на звонки “Ъ-Черноземье”. Бенефициар компании Алексей Осипов, связанный также и с ее московскими аффилированными лицами, бросил трубку, услышав вопрос корреспондента “Ъ-Черноземье”.

Господин Майоров 14 июня был задержан сотрудниками регионального правления СКР после жалобы работников НПЗ Владимиру Путину на невыплату более 21 млн руб. зарплат. Само уголовное дело по этому факту (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) расследуется уже около года, но до жалобы гендиректор был в нем в статусе свидетеля. Господин Майоров провел несколько дней в СИЗО, но смог оспорить арест. «Расследование проводится в вялотекущем режиме. Видеообращение к президенту "оживило" его. Эти обстоятельства наводят на мысль, что арест Майорова является попыткой следствия оправдать неэффективное расследование», — было сказано в соответствующем постановлении белгородского облсуда.

Вице-губернатор Белгородской области, руководитель регионального департамента экономразвития Олег Абрамов сообщил вчера “Ъ-Черноземье”, что региональные власти будут следить за банкротным процессом: «У нас есть комиссия по выявлению преднамеренных банкротств, которая работает вместе с федеральными органами. Будем контролировать ситуацию в интересах работников и сохранения производства».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев считает, что иск о самобанкротстве мог стать «защитной реакцией» из-за активизации силовиков. «Думаю, на предприятии есть объективные причины возникновения задолженности, при которых полностью погасить долги по зарплате — значит его остановить. В случае начала процедуры банкротства все задолженности, в том числе и перед сотрудниками, будут заморожены. Это может помочь в общении с правоохранителями, поскольку вариантов давления у них будет меньше», — считает господин Вышегородцев.

Он отметил, что в процедуре банкротства сотрудники, которым задолжали зарплату, имеют приоритет на выплаты перед прочими кредиторами. «Но это небыстрый процесс, сначала должно быть введено конкурсное производство, распродано имущество в необходимом объеме. Это может занять как минимум год», — заключил эксперт.

Сергей Калашников, Андрей Прах