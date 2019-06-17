Невыплата зарплаты стала поводом для ареста

Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО гендиректора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) Олега Майорова. Уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии расследуется без малого год, однако следствие активизировалось после того, как работники НПЗ обнародовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Следственный комитет России (СКР) ужесточил предъявленное руководителю обвинение и ходатайствовал о его аресте. Защита настаивает, что к перебоям с сырьем и образовавшимся долгам по зарплате Олег Майоров отношения не имеет.
12 июня в сети появилось обращение работников НПЗ к президенту Владимиру Путину, в котором они просят главу государства взять под личной контроль ситуацию на предприятии. «С января завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 зарплаты, но даже эти деньги нам не выплачивают»,— говорится в коллективном обращении. По словам сотрудников, на данный момент порядка 130 человек не получили зарплату за восемь месяцев. «Мы обращались в трудовую инспекцию, имеем судебные приказы, писали вам неоднократно, но везде отписки и глухая стена. В апреле на совещании нам прямым текстом сказали, что денег нет, и даже не надейтесь, предложили искать новую работу и увольняться. Те, кто уволился, до сих пор не получили расчет»,— заявили жалобщики.
Уже 14 июня сотрудники управления СКР по Белгородской области задержали генерального директора завода Олега Майорова, а 15-го ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам невыплаты заработной платы с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, вместо выплат сотрудникам руководитель НПЗ тратил деньги на расчеты с кредиторами и контрагентами «с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения авторитета». В результате совокупный объем задолженности по зарплате за весь прошлый год и начало этого достиг 21 млн руб., потерпевшими числятся 121 человек.
Между тем уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) было возбуждено почти год назад — еще 27 августа. Олег Майоров проходил по нему свидетелем. Еще одно дело — о полной невыплате (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) — было возбуждено 8 апреля этого года, после чего дела соединили, а гендиректор получил статус подозреваемого и дал подписку о невыезде. Однако обвинение ему не предъявляли. «Наверное, дальше тянуть было нельзя»,— пояснили “Ъ” в региональном управлении СКР. Там признали, что публичная жалоба стала поводом для предъявления гендиректору обвинения: «Он долгое время водил нас за нос, предоставлял какие-то бумаги, якобы почти все погасил. А потом выяснилось, что он врет».
По версии СКР, результатом стало ухудшение материального положения «большого количества семей работников НПЗ», которые были лишены возможности покупать продукты питания и лекарства, что привело к «массовым публичным акциям протеста и обострению социальной напряженности». Яковлевский райсуд с таким выводом согласился, а также учел, что гендиректор якобы готовился уволиться с завода и «уехать за Урал», и постановил заключить его под стражу до 13 августа.
По словам адвоката Алексея Нахаенко, реакция правоохранителей и властей на жалобу президенту оказалась «неадекватной»:
«Вместо того чтобы загрузить предприятие и погасить задолженность, они решили сделать Майорова козлом отпущения. Мы считаем, что это имитация работы, которая не решает проблему: задолженность таким образом погашена не будет, а предприятие погибнет».
Защитник уверен, что в действиях Олега Майорова не было состава преступления, поскольку завод вынужденно простаивал из-за отсутствия сырья. «Он был неправомочен решать вопросы организации поставок. Юридически НПЗ является самостоятельным предприятием, но по факту входит в группу компаний ОТК. Финансовое управление осуществлялось иными лицами, имена которых следствию прекрасно известны»,— отметил господин Нахаенко. По его информации, сейчас работу НПЗ также проверяют судебные приставы и сотрудники УЭБиПК регионального УМВД. Первые ищут признаки неисполнения судебных решений при расчете по задолженности (ст. 315 УК РФ), вторые — признаки уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). «Началась полная юридическая травля»,— резюмировал Алексей Нахаенко.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Белгородский НПЗ» контролируется столичными ООО «Фингрупп» и «Энерготрансуголь». Конечным бенефициаром обоих выступает Алексей Осипов, также владеющий ООО «Белнефтехим». Согласно постановлению об избрании меры пресечения господину Майорову (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”), он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу и пояснил, что каких-либо указаний по вопросам управления заводом Олегу Майорову не давал. А гендиректор, в свою очередь, о проблемах якобы не сообщал. На звонки “Ъ” Алексей Осипов не ответил.
«Следствие предъявило ему обвинение по более тяжкой части, признав ранее выпущенное видеообращение отягчающими обстоятельствами — акцией протеста, с чем мы категорически не согласны, так как мы просили помочь погасить задолженность, а не посадить генерального директора. Он такой же работник, как и все мы. Протестом это не являлось»,— заявили жалобщики. При этом они возложили вину за образовавшиеся долги на собственников предприятия.
Вице-губернатор Белгородской области Олег Абрамов заверил “Ъ”, что власти региона сделают все возможное для сохранения НПЗ в работоспособном состоянии. «И предприятие, и собственники в долгах. Скорее всего, будет процедура банкротства. Мы надеемся, что новый владелец будет эффективен. Наша задача — сохранить комплекс в экономике области. Трудовой коллектив мы также не оставим»,— сказал чиновник.
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