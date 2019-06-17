Невыплата зарплаты стала поводом для ареста

Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО гендиректора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) Олега Майорова. Уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии расследуется без малого год, однако следствие активизировалось после того, как работники НПЗ обнародовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Следственный комитет России (СКР) ужесточил предъявленное руководителю обвинение и ходатайствовал о его аресте. Защита настаивает, что к перебоям с сырьем и образовавшимся долгам по зарплате Олег Майоров отношения не имеет.

12 июня в сети появилось обращение работников НПЗ к президенту Владимиру Путину, в котором они просят главу государства взять под личной контроль ситуацию на предприятии. «С января завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 зарплаты, но даже эти деньги нам не выплачивают»,— говорится в коллективном обращении. По словам сотрудников, на данный момент порядка 130 человек не получили зарплату за восемь месяцев. «Мы обращались в трудовую инспекцию, имеем судебные приказы, писали вам неоднократно, но везде отписки и глухая стена. В апреле на совещании нам прямым текстом сказали, что денег нет, и даже не надейтесь, предложили искать новую работу и увольняться. Те, кто уволился, до сих пор не получили расчет»,— заявили жалобщики.

Уже 14 июня сотрудники управления СКР по Белгородской области задержали генерального директора завода Олега Майорова, а 15-го ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам невыплаты заработной платы с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, вместо выплат сотрудникам руководитель НПЗ тратил деньги на расчеты с кредиторами и контрагентами «с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения авторитета». В результате совокупный объем задолженности по зарплате за весь прошлый год и начало этого достиг 21 млн руб., потерпевшими числятся 121 человек.

Между тем уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) было возбуждено почти год назад — еще 27 августа. Олег Майоров проходил по нему свидетелем. Еще одно дело — о полной невыплате (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) — было возбуждено 8 апреля этого года, после чего дела соединили, а гендиректор получил статус подозреваемого и дал подписку о невыезде. Однако обвинение ему не предъявляли. «Наверное, дальше тянуть было нельзя»,— пояснили “Ъ” в региональном управлении СКР. Там признали, что публичная жалоба стала поводом для предъявления гендиректору обвинения: «Он долгое время водил нас за нос, предоставлял какие-то бумаги, якобы почти все погасил. А потом выяснилось, что он врет».

Ходатайствуя перед судом об аресте Олега Майорова (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”), следствие особо подчеркнуло тяжесть последствий инкриминируемого ему преступления.

По версии СКР, результатом стало ухудшение материального положения «большого количества семей работников НПЗ», которые были лишены возможности покупать продукты питания и лекарства, что привело к «массовым публичным акциям протеста и обострению социальной напряженности». Яковлевский райсуд с таким выводом согласился, а также учел, что гендиректор якобы готовился уволиться с завода и «уехать за Урал», и постановил заключить его под стражу до 13 августа.

По словам адвоката Алексея Нахаенко, реакция правоохранителей и властей на жалобу президенту оказалась «неадекватной»:

«Вместо того чтобы загрузить предприятие и погасить задолженность, они решили сделать Майорова козлом отпущения. Мы считаем, что это имитация работы, которая не решает проблему: задолженность таким образом погашена не будет, а предприятие погибнет».





Защитник уверен, что в действиях Олега Майорова не было состава преступления, поскольку завод вынужденно простаивал из-за отсутствия сырья. «Он был неправомочен решать вопросы организации поставок. Юридически НПЗ является самостоятельным предприятием, но по факту входит в группу компаний ОТК. Финансовое управление осуществлялось иными лицами, имена которых следствию прекрасно известны»,— отметил господин Нахаенко. По его информации, сейчас работу НПЗ также проверяют судебные приставы и сотрудники УЭБиПК регионального УМВД. Первые ищут признаки неисполнения судебных решений при расчете по задолженности (ст. 315 УК РФ), вторые — признаки уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). «Началась полная юридическая травля»,— резюмировал Алексей Нахаенко.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Белгородский НПЗ» контролируется столичными ООО «Фингрупп» и «Энерготрансуголь». Конечным бенефициаром обоих выступает Алексей Осипов, также владеющий ООО «Белнефтехим». Согласно постановлению об избрании меры пресечения господину Майорову (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”), он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу и пояснил, что каких-либо указаний по вопросам управления заводом Олегу Майорову не давал. А гендиректор, в свою очередь, о проблемах якобы не сообщал. На звонки “Ъ” Алексей Осипов не ответил.

После ареста Олега Майорова в сети появилось еще одно видеообращение работников НПЗ, на котором уже другая по составу группа людей заступается за Олега Майорова.

«Следствие предъявило ему обвинение по более тяжкой части, признав ранее выпущенное видеообращение отягчающими обстоятельствами — акцией протеста, с чем мы категорически не согласны, так как мы просили помочь погасить задолженность, а не посадить генерального директора. Он такой же работник, как и все мы. Протестом это не являлось»,— заявили жалобщики. При этом они возложили вину за образовавшиеся долги на собственников предприятия.

Вице-губернатор Белгородской области Олег Абрамов заверил “Ъ”, что власти региона сделают все возможное для сохранения НПЗ в работоспособном состоянии. «И предприятие, и собственники в долгах. Скорее всего, будет процедура банкротства. Мы надеемся, что новый владелец будет эффективен. Наша задача — сохранить комплекс в экономике области. Трудовой коллектив мы также не оставим»,— сказал чиновник.

Андрей Прах, Воронеж